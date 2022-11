La Coupe du Monde 2022 au Qatar va bientôt commencer et, comme le veut l’usage, on parle alors du seul tournoi qui réunit tous les meilleurs joueurs du monde. Mais ce n’est pas tout à fait exact car, soit à cause d’une blessure soit à cause d’une non-qualification de leur sélection, plusieurs stars du ballon rond seront absentes lors de ce Mondial. Et certains de ces noms sont plus que ronflants car, par exemple, 5 des 20 premiers au dernier classement du Ballon d’Or ne seront pas là. Voici une liste des absents les plus marquants.

Ceux qui font partie d’une sélection trop faible

Impossible de commencer cette liste sans parler du principal absent de cette Coupe du monde, le Norvégien Erling Haaland. Auteur d’un début de saison tonitruant du côté de Manchester City, continuant sur ses statistiques d’au moins un but par match depuis le tout début de sa carrière, le grand blond appelé à devenir tout simplement le meilleur joueur du monde dans les prochaines années, au duel avec Killian Mbappé, ne sera pas au Qatar. La faute à son pays d’origine, la Norvège. Tombés dans le même groupe de qualifications que les Pays-Bas et la Turquie, les Scandinaves n’ont pas réussi l’exploit et terminent troisièmes de leur groupe.

Avec seulement trois qualifications pour un Mondial dans toute son histoire (1938, 1994, 1998) et 1 seul Euro (en 2000), la Norvège n’est pas un grand pays de foot. Il y a donc un fort risque de ne jamais voir Haaland (pourtant déjà 21 buts en 23 sélections) disputer une Coupe du Monde dans sa carrière, tout comme son compatriote Martin Ødegaard, en grande forme avec Arsenal en ce moment, Pierre-Emerick Aubameyang, désormais à Chelsea et originaire d’un très faible Gabon, ou David Alaba, le défenseur du Real Madrid et capitaine d’une Autriche qui n’a plus vu un Mondial depuis 1998, qui seront eux-aussi devant leur télé cet automne.

Ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier

Eux sont originaires d’un pays qui a souvent vu la Coupe du Monde et qui ambitionnait de se qualifier, mais rien ne s’est passé comme prévu. Premier pays de cette liste est bien sûr l’Italie, éliminée en barrages par la Macédoine du Nord. Les principales victimes de cette nouvelle désillusion (l’Italie était déjà absente en 2018) se nomment Gianluigui Donnarumma et Marco Verratti, les deux piliers du PSG, ainsi que les stars du dernier Euro remporté par les Italiens, comme Federico Chiesa ou Leonardo Spinazzola. En Europe également, la Suède de l’immortel Zlatan Ibrahimovic mais aussi de sa relève en la personne d’Aleksander Isak, qui fait les beaux jours de Newcastle, ne sera pas de la partie, éliminée par la Pologne au dernier tour des barrages, tout comme la République Tchèque de Patrick Schick ou la Bosnie-Herzégovine d’Edin Dzeko.

Mais c’est en Afrique que le système de qualifications est le plus difficile et le plus injuste, car tout se joue lors de matchs couperets à la fin de deux interminables phases de poules. Et à ce petit jeu, l’Egypte, défaite par le Sénégal, et l’Algérie, battue par le Cameroun au terme d’une fin de match complètement folle, auront été les grandes perdantes, privant le monde de deux grands joueurs au Mondial, Mohamed Salah et Riyad Mahrez, respectivement 5ème et 12ème du dernier Ballon d’Or, stars de Liverpool et de Manchester City. On peut aussi noter l’absence des Ivoiriens Franck Kessié et Sébastien Haller et du Nigérian Victor Osimhen. Enfin, en Amérique du Sud, c’est la Colombie de Luis Diaz, autre indispensable de l’attaque de Liverpool, qui n’a pas réussi à se qualifier au grand dam de toute une nation.

Ceux qui se sont blessés

Si la France a réussi à se qualifier sans souci pour la Coupe du Monde, les problèmes sont arrivés après car elle est clairement la sélection avec le plus de blessés importants, et notamment la paire de récupérateurs formée par Paul Pogba et N’Golo Kanté qui laisse un milieu Bleu complètement dépeuplé. Mais on peut aussi ajouter Mike Maignan, meilleur gardien de Serie A l’an passé avec le Milan AC, ou Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, qui n’ont pas réussi à être remis à temps.

L’Angleterre n’a aussi pas été vernie, avec les blessures de Reece James et Ben Chilwell, les deux arrières latéraux de Chelsea, en plus d’un Kyle Walker incertain. Et le Portugal est l’autre pays maudit, avec les absences importantes de Diogo Jota, encore un attaquant de Liverpool qui ne sera pas au rendez-vous, et de l’ailier Pedro Neto, grand espoir évoluant à Wolverhampton.

Ceux qui tentent le coup

La Coupe du Monde est tellement importante que certains sélectionneurs n’hésitent pas à appeler un joueur même si celui-ci n’est pas totalement remis d’une blessure, espérant qu’il retrouve la forme à temps avant la fin de la compétition. Le meilleur exemple d’un cas comme cela est très certainement celui de Sadio Mané, deuxième du dernier Ballon d’Or et plus grande star africaine, qui s’est blessé quelques semaines avant le début du Mondial. Mais il a tout de même été sélectionné par le coach Aliou Cissé, car le Sénégal avec ou sans Sadio Mané, ce n’est pas la même équipe. Si jamais Sadio Mané était finalement déclaré inapte à jouer, le Sénégal, qui semble être le pays d'Afrique le mieux préparé pour ce Mondial, verrait très certainement sa cote descendre, et donc sa cote sur les sites de paris sportifs, actuellement à 125,00 pour le titre, augmenter.

En France, c’est Raphaël Varane, le vice-capitaine, qui est présent malgré une blessure avec Manchester United il y a peu, alors que Kimpembe a lui donc été jugé trop juste. Et en Angleterre, Kyle Walker est finalement bel et bien là, car le poste d’arrière-droit est complètement vacant sinon. Mais c’est l’Argentine, en mission pour gagner ce Mondial pour la dernière chance de Messi, qui a le plus prié ces ultimes semaines, à égalité avec les Sénégalais, pour que les deux autres stars de l’attaque, à savoir Angel Di Mariaet Paulo Dybala, soient remises à temps après des problèmes musculaires avec la Juventus et la Roma, et les deux hommes seront bien présents pour épauler Messi.