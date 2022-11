Dans la sphère du sport français Kylian Mbappé est un acteur qu'on ne présente plus. Depuis plusieurs années, le nom du footballeur professionnel français revient fréquemment au devant de la scène et ses sorties pendant les matchs tant avec son club Le Paris St Germain qu'en équipe nationale sont beaucoup appréciées par les fanatiques du sport roi. Depuis quelques jours, c'est un autre Mbappé qui est cité dans la presse française. Ethan puisque c'est de lui qu'il s'agit est le jeune frère de Kylian qui a décroche il y a quelques années le titre de champion du monde avec ses coéquipiers de l'Equipe de France. Le site du média français Le Parisien a publié cet article un article sur Ethan.

Cette semaine, les médias se sont intéressés à Ethan, le jeune frère de la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui évolue dans le même club. C'est le site de Le Parisien qui a consacré ce mardi matin un article sur "le petit Mbappé qui monte" au PSG. Et le média français de révéler que le jeune Ethan Mbappé qui évolue au poste de Milieu de terrain au Paris Saint-Germain aurait clairement « qu'il préférait rester si son frère changeait de club ». Autrement dit le jeune Ethan qui a son avenir devant lui ne le voit pas ailleurs qu'au PSG pendant que des médias ont annoncé des mois durant que le champion du monde voulait explorer d'autres horizons.

Pour rappel, Kylian Mbappé a été à plusieurs reprises annoncé au Real Madrid. En Novembre de l'année dernier, nous vous annoncions dans un de nos précédents articles que le Real Madrid aurait déjà tout apprêté pour Kylian Mbappé. Le champion du monde avait déclaré ceci « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement » . Finalement son départ ne s'est pas concrétisé et il est resté au PSG après avoir prolongé son contrat.