L’affaire qui a secoué le monde ecclésial aux Etats-Unis en 2020 revient au-devant de la scène. Il s’agit d’un prêtre catholique qui a été surpris en train de se filmer en plein ébat sexuel avec deux autres femmes dont une actrice X sur l’autel d’une église (lire ici). Arrêté avec ses complices par la police après une alerte, le prêtre fautif a finalement reconnu les faits qui pèsent contre lui deux ans après puis a plaidé coupable pour une accusation d’obscénité criminelle selon le dailystar.

Selon l’information relayée en 2020 par Nouvelle Tribune, Travis Clark, 39 ans, le prêtre en question a attendu la nuit en septembre 2020 avant de faire appel à deux femmes Melissa Cheng et Mindy Dixon. Puis les trois se sont ensuite livrés à des pratiques sexuelles sur l’autel du lieu de culte. Plongés dans leur jeu obscène, ils ne se doutaient de rien quand un passant attiré par la lumière dans l’église d’habitude fermée à cette heure s’est approché pour voir ce qui se passait. Il sera surpris par la scène qu’il découvrit. Mais gardant son calme, il a filmé le trio en plein acte avant de se diriger vers le département de police de Pearl River pour raconter ce qu’il venait de voir preuve à l’appui.

Les faits banalisés

Le prêtre et ses deux partenaires avaient installé un dispositif d’éclairage pour la circonstance et avaient sur eux des jouets sexuels informe le New York Post. Ils ont été arrêtés par la police pour obscénité puisque le jeu auquel il jouait était à la vue du public. Pour alléger sa peine, le prêtre séjournant en prison depuis 2020 a plaidé coupable pour accusation d’obscénité criminelle. Banalisant les faits qui lui sont reprochés, Melissa Cheng, l’une des femmes, modèle onlyfans a qualifié le témoin de ‘’fouineur’’ avant d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une conduite criminelle ou illégale: «Ma vie privée est violée et j'ai des ennuis... Peut-être que les gens ne devraient pas fouiner via les fenêtres et ensuite se plaindre de ce qu'ils voient, surtout la nuit. Ridicule...Je suis tellement secouée que je continue à avoir des cauchemars et des crises de panique et que je ne peux littéralement pas travailler sur quoi que ce soit. Je me sens submergé par l'anxiété de cette épreuve. Je comprends que les gens peuvent être contrariés par cette situation, mais cela ne rend pas cette conduite illégale ou criminelle de quelque manière que ce soit.» a-t-elle déclaré.