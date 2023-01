Le renforcement de la coopération militaire entre la République islamique d’Iran et la Russie représente une menace pour la sécurité des États-Unis, au Moyen-Orient. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une analyse faite par le média américain Newsweek. En effet, après le soutien apporté par Téhéran à Moscou, dans le conflit en Ukraine, le Kremlin a promis d’équiper l’Iran, en guise de remerciement. Ainsi, un accord permettant la livraison de chasseurs russes SU-35 de 4e génération, aux autorités iraniennes sera conclu, lors d’une prochaine visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, chez son homologue russe Vladimir Poutine.

Cela lui permettra de moderniser sa flotte

Ces engins qui doivent arriver à partir de ce printemps, donneraient, selon le média, un gros avantage à l’armée de l’air iranienne. Cela lui permettra de moderniser sa flotte et d’ouvrir la voie à de potentiels futurs échanges de matériels militaires avec Moscou. Dans une interview accordée au média américain, Can Kasapoglu, chercheur principal à l'Institut Hudson basé à Washington, DC et au répertoire de la recherche sur la sécurité et la défense au Centre d'études économiques et de politique étrangère (EDAM) à Istanbul, en Turquie, a fait savoir qu’« un chasseur de supériorité aérienne aussi super-maniable renforcerait le contrôle de Téhéran sur l'espace aérien iranien ».

« Une bête dangereuse contre les avions occidentaux »

Au cours de son intervention, il a souligné que le SU-35 peut se démarquer au Moyen-Orient, tout en précisant qu’« à l'exception d'Israël, aucun allié américain dans la région ne vole avec des avions de cinquième génération ». À l'en croire, ce type de chasseur russe est « une bête dangereuse contre les avions occidentaux de 4e et même 4,5e génération, grâce à son avantage cinématique ». Rappelons que ces informations interviennent dans un contexte où, l’Union européenne a sanctionné les Gardiens de la révolution, en dépit des menaces de l’Iran. Ces derniers sont en effet considérés comme une organisation terroriste par l’UE, à cause de la répression des manifestations dans le pays.