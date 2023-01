Noël Le Graët, le patron du football français est dans la tourmente depuis hier après une interview accordée à un média français. Interview au cours de laquelle, il a été interpellé sur le cas Zidane qui zieutait la place qu'occupe Didier Deschamps. Sa réponse a choqué plus d'un. «Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier ?», avait lancé le patron du foot français qui a poursuivi «j'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club». Face à la polémique, Noël Le Graët s'excuse.

La nouvelle fait le tour de la toile ce lundi matin. Devant la polémique qui a éclaté après ses propos tenus lors d'une interview, le patron du foot français remet la balle à terre. «Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu», a lancé M Le Graët. «J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu», a ajouté le président de la Fédération française.

Il y a quelques heures, dans un de nos précédents articles nous rapportons que Mbappé a sermonné le président de la FFF, Noël Le Graët. «Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça» avait lâché l'ancien champion du monde qui a jugé inacceptable les propos du patron du foot français. Sur Twitter, l'ancien attaquant de l'équipe de France et du Bayern Munich Franck Ribéry a également taclé Noël Le Graët «Tu me régales‍️. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement», a écrit Franck Ribéry