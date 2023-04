L'acteur et chanteur américain Jamie Foxx a été récemment hospitalisé après avoir souffert d'une complication médicale sur le tournage de son dernier film. Bien que les détails exacts de la condition de Foxx n'aient pas été divulgués, des sources citées par la presse américaines ont indiqué qu'il avait subi une hémorragie cérébrale et avait dû être transporté d'urgence à l'hôpital pour traitement. Les hémorragies cérébrales sont une condition médicale grave qui se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt et entraîne une fuite de sang dans le tissu cérébral.

Cette fuite de sang peut causer des dommages au cerveau et entraîner des symptômes tels que des maux de tête sévères, des nausées, des vomissements, des étourdissements, une faiblesse musculaire, des problèmes de vision et même la perte de conscience.

La récupération après une hémorragie cérébrale peut prendre du temps et nécessite souvent une rééducation intensive et des soins à long terme. Les conséquences peuvent être graves et permanentes, y compris des troubles de la parole, de la mémoire et de la vision, des problèmes de mobilité et de coordination, ainsi que des changements de personnalité. Mais pour l'heure rien n'indique que l'acteur a subi une forme grave de cette affection.

La famille de Jamie Foxx a confirmé qu'il récupérait bien sans donner plus de détails. Des amis et collègues célèbres, tels que Martin Lawrence, ont exprimé leur soutien et ont demandé aux fans de prier pour son rétablissement. En effet Martin Lawrence, acteur qu'on a vu dans le passé aux côtés de son ami proche de Jamie Foxx, mais aussi de Will Smith dans Bad Boy, a exprimé son soutien pour son ami. Lors de son intronisation sur le Hollywood Hall of Fame, Lawrence a déclaré à la presse américaine que Foxx "va beaucoup mieux... Je prie pour lui chaque soir. Je lui souhaite le meilleur. C'est un des meilleurs mecs de Hollywood. Pas seulement un des meilleurs acteurs, mais aussi une bonne personne", a-t-il ajouté.