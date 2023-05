L'acteur Jamie Foxx, récipiendaire d'un Oscar, est toujours hospitalisé suite à une urgence médicale survenue il y a plus de trois semaines. Âgé de 55 ans, la star se trouve actuellement dans un établissement médical en Géorgie où il subit des examens. Foxx était en train de tourner son prochain film pour Netflix, "Back in Action", à Atlanta, lorsqu'il a été pris de malaise. Les proches de Jamie Foxx ont confié à TMZ que l'acteur avait besoin de toutes les prières et des vœux de rétablissement que ses fans pouvaient lui offrir.

Malheureusement suite à cet événement, Foxx, toujours hospitalisé, ne participera pas à la nouvelle saison de l'émission à succès "Beat Shazam" sur FOX, car le tournage a déjà commencé. La fille de l'acteur, Corinne Foxx, a alerté les fans de l'état de santé de son père en partageant une déclaration sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci.

Elle a rassuré les fans en affirmant que, grâce à une intervention rapide et des soins appropriés, son père était déjà en voie de rétablissement; toutefois aucune amélioration significative n'a été rapportée. Même si certains proches, comme Nick Cannon, ont affirmé qu'il allait mieux. La famille a demandé de respecter leur vie privée pendant cette période difficile.

Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée concernant la nature de l'urgence médicale, même si des sources parlaient d'un possible AVC. Selon ces sources citées par la presse américaine, souffrant d'hypertension artérielle, il aurait subi un AVC, mais les médecins sont intervenus rapidement et ont réussi à le stabiliser. Le stress sur le plateau, exacerbé par des tensions entre les membres de l'équipe et le renvoi de deux réalisateurs ainsi que du chauffeur personnel de Foxx, semble avoir contribué à son malaise. De nombreuses célébrités ont publiquement souhaité un bon rétablissement à l'acteur. Aucune date de sortie de l'hôpital n'a été annoncée, et on ignore quand il pourra reprendre le tournage de son film.