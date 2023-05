Le général américain Mark Milley, commandant en chef des forces armées, s'est exprimé récemment sur la situation en Ukraine, déclarant que la Russie ne remporterait pas de victoire militaire dans le pays dirigé par Volodymyr Zelensky déchiré par la guerre qui a démarré depuis l'année dernière. Lors d'une réunion virtuelle organisée par le Groupe de contact pour la défense ukrainien (UDCG), qui regroupe les pays soutenant Kiev dans son combat contre la Russie, le général Milley a fait part de son analyse de la situation.

Le général Milley a clairement affirmé que la guerre en Ukraine ne serait pas gagnée par la Russie, ajoutant que les objectifs initiaux du Kremlin, notamment la destitution du gouvernement ukrainien actuel, ne pourraient pas être atteints par des moyens militaires. Selon lui, les combats vont se poursuivre, et bien qu'il ne soit pas possible de prédire avec certitude l'issue de cette guerre, il a souligné qu'une conclusion militaire est une possibilité. La présence d'une importante force de combat russe en Ukraine rendra la tentative de Kiev de reprendre l'intégralité de son territoire, y compris les zones saisies par Moscou en 2014, peu probable à court terme.

Des combats durs et sanglants

Le général Milley a prévenu que les combats futurs seraient durs et sanglants, soulignant les conséquences tragiques que cela aurait pour les populations civiles et les soldats des deux camps. Malgré cette situation préoccupante, le général Milley a également évoqué la possibilité d'une résolution pacifique à travers des négociations. Les deux parties pourraient éventuellement parvenir à un règlement politique qui mettrait fin aux hostilités. Cependant, il a souligné que cela demanderait un effort diplomatique soutenu et un dialogue constructif entre toutes les parties concernées.

Pour rappel, il y a quelques heures, nous publions un article dans lequel nous rapportons que la Russie a donné ses conditions pour un processus de paix avec l’Ukraine. "Nous sommes persuadés que le règlement n’est possible qu’à condition de la cessation des hostilités par les forces de l’Ukraine et des livraisons d’armements occidentaux. Afin de rétablir une paix globale, juste et durable, l’Ukraine doit revenir à son statut neutre, hors de blocs, et renoncer à l’adhésion à l’Otan et à l’UE", a précisé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine.