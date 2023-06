Dans un mouvement qui semble être l'expression d'un mécontentement croissant envers le dollar américain, plusieurs pays ont récemment conclu des accords pour régler leurs transactions commerciales en utilisant leurs devises locales. Le Brésil et la Chine ont été les derniers en date à s'engager dans cette voie, cherchant à réduire leur dépendance à l'égard de la monnaie américaine. L'utilisation du dollar comme monnaie de réserve mondiale a longtemps été un pilier du système économique mondial, renforçant ainsi la position des États-Unis en tant que puissance économique dominante.

Cependant, cette position privilégiée est de plus en plus remise en question par les actions récentes de pays tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, la Malaisie et même la France. La Chine, qui possède la deuxième plus grande économie mondiale, a déjà lancé des initiatives pour promouvoir l'utilisation du yuan dans les transactions commerciales internationales. En concluant un accord avec le Brésil, les deux pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar et à renforcer leurs liens économiques mutuels. Cette décision stratégique remet en question la domination du dollar dans les échanges internationaux et pourrait potentiellement affaiblir la position économique des États-Unis.

De même, l'Inde et la Malaisie ont également signé un accord pour augmenter l'utilisation de la roupie indienne dans les affaires transfrontalières. Cette démarche vise à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, tout en réduisant leur dépendance au dollar. Il s'agit d'un signe clair que ces pays cherchent à diversifier leurs réserves de change et à réduire leur exposition aux politiques étrangères américaines. Même la France, un allié traditionnel des États-Unis, a commencé à conclure des transactions en yuan, ce qui indique une volonté croissante de contourner le dollar. Cette évolution suggère que la confiance dans la stabilité du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale est en train de s'estomper.

Les experts en devises suivent attentivement ces développements et perçoivent dans cette vague d'accords une action significative, bien que graduelle, qui pourrait changer le paysage monétaire mondial. Ils soulignent que ces initiatives de contournement du dollar sont motivées par la perception du dollar comme une arme utilisée par les États-Unis pour faire avancer leurs priorités en matière de politique étrangère et pour punir ceux qui s'y opposent. La Russie est l'exemple le plus frappant de cette dynamique. En réponse à l'offensive en Ukraine, les États-Unis ont imposé des sanctions et gelé des centaines de milliards de dollars de réserves de change de Moscou, excluant pratiquement le pays du système bancaire mondial.

Cette action sans précédent a rappelé au monde entier sa dépendance au dollar, indépendamment de ses opinions sur le conflit en cours. Pour de nombreux dirigeants mondiaux, il est devenu évident que leur dépendance au dollar les expose à un risque significatif en cas de tensions géopolitiques. En cherchant à réduire cette dépendance, ils aspirent à renforcer leur autonomie économique et à se prémunir contre les conséquences des politiques étrangères américaines. Il est important de souligner que cette tendance ne signifie pas nécessairement la fin du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale.