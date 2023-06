L'acteur Treat Williams est décédé tragiquement à l'âge de 71 ans à la suite d'un accident de moto survenu dans l'État du Vermont. La police de l'État a confirmé la triste nouvelle, hier lundi 12 juin. Treat Williams, célèbre pour ses rôles emblématiques au cinéma et à la télévision, laisse derrière lui un héritage artistique qui a marqué Hollywood depuis les années 1970. L'accident s'est produit peu avant 17 heures lorsque la moto de Treat Williams, acteur qui a joué dans le film Le Prince de New York en 1981, est entrée en collision avec un véhicule dans la ville de Dorset, comme l'a rapporté la police de l'État du Vermont dans un communiqué officiel.

L'agent de Treat Williams, Barry McPherson, a également confirmé la triste nouvelle. Selon l'agent, malgré tous les efforts de l'acteur pour éviter la collision, il a été violemment éjecté de sa moto, subissant de graves blessures. Immédiatement après l'accident, Treat Williams a été transporté par avion au centre médical d'Albany, dans l'État de New York, où malheureusement son décès a été constaté poursuit l'agent. La police a souligné que Treat Williams portait un casque lors de l'accident, mais les circonstances de la collision ont malheureusement été insurmontables.

Le conducteur du véhicule impliqué a été légèrement blessé, mais n'a pas nécessité d'hospitalisation. Il faut préciser que dans son intervention, l'agent de la star du cinéma a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de son ami et client. Dans une déclaration émouvante au magazine People, McPherson a déclaré : "Je suis dévasté. C'était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux." Il a également souligné l'appréciation des cinéastes pour Treat Williams et le rôle central qu'il a occupé dans l'industrie cinématographique depuis des décennies.