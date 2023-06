Le Dôme de Paris a été le témoin d'un événement révolutionnaire, où Elon Musk, le PDG de Neuralink, a partagé des nouvelles qui pourraient transformer la trajectoire de la vie humaine telle que nous la connaissons. Dans un mouvement audacieux, Musk a révélé lors de VivaTech que Neuralink, la start-up qu'il a créée, prévoit d'implanter pour la première fois ses puces neurales dans un être humain "cette année". Ce procédé, tout juste approuvé par les autorités sanitaires américaines, est destiné à faciliter la communication directe entre le cerveau et les ordinateurs. La première bénéficiaire de cette technologie sera une personne atteinte de tétraplégie, a précisé Musk.

Neuralink vise à briser les barrières qui existent entre la pensée humaine et l'informatique, dans le but de créer une relation symbiotique entre l'homme et l'intelligence artificielle. À moyen terme, la mission de la société est de venir en aide à des personnes paralysées, souffrant de lésions de la moelle épinière ou de maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson. La technologie de Neuralink représente une avancée majeure dans le domaine des neurosciences et de la technologie, et pourrait potentiellement changer la donne pour des millions de personnes à travers le monde.

Cependant, Musk a voulu rassurer l'assistance, composée de 3600 personnes, sur le rythme d'implémentation de cette technologie. "Je veux rassurer tous ceux qui peuvent être effrayés par Neuralink. Cela sera un processus assez lent", a déclaré l'entrepreneur. Il semble que le milliardaire soit pleinement conscient des implications éthiques et sociales de sa technologie, et de la nécessité d'un déploiement mesuré et responsable. Avec cette annonce, Neuralink franchit un pas significatif dans la course vers l'union de l'homme et de la machine, promettant une révolution à l'échelle humaine.