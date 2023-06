La Chine s’est lancée dans un nouveau grand projet. Il s’agit en effet du trou le plus grand du pays, qui mesure 10 000 mètres, sous la terre. Selon les informations de plusieurs médias, le projet a déjà débuté, le mardi 30 mai 2023, avec plusieurs scientifiques qui ont commencé à creuser le trou qui se trouve dans le bassin du Tarim, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Avec ce projet, qui consiste à creuser à travers une dizaine de strates continentales, les chercheurs ont l’intention d’arriver au niveau des roches de la période du Crétacé.

Pas une tâche aisée

Celles-ci existent il y a 145 millions d’années. Le démarrage des travaux a été confirmé par le média américain Bloomberg. Ce dernier a également fait savoir que le projet pourrait avoir pour but d’identifier les ressources minérales, mais aussi d’aider dans l’évaluation des risques liés aux problèmes environnementaux tels que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Il faut dire que ce n’est pas une tâche aisée, du fait du nombre de roches à percer. Selon Sun Jinsheng, de l'Académie chinoise d'ingénierie, « la difficulté de construction du projet de forage peut être comparée à un gros camion roulant sur deux câbles d'acier minces ».

Notons que s’il s’agit d’un grand trou, celui-ci n’est cependant pas le plus long creusé sous terre. En effet, le trou artificiel le plus long creusé sous la terre est le Kola Superdeep Borehole, situé sur la péninsule de Kola, dans le nord-ouest de la Russie. Ce dernier mesure 12 262 mètres de profondeur. En creusant ce trou, les scientifiques avaient pour objectif d’aller à 15 000 mètres de profondeur. Cependant, il a été dépassé en 2008 par le géant puits de pétrole creusé par le Qatar, qui mesure 12 289 mètres et en 2011 par le puits russe Sakhaline I Odoptu OP-11, creusé sur l’île de Sakhaline.