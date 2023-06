Lors d'une cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de l'armée de l'air (USAFA) jeudi, le président américain Joe Biden a fait une chute spectaculaire sur scène. La Maison-Blanche a rapidement rassuré sur l'état de santé du président, attribuant sa chute à un sac de sable qui se trouvait sur la scène. Avant cet incident, M. Biden était sur le devant de la scène à Colorado Springs, Colorado, saluant les diplômés avec des gestes et des poignées de main. Alors qu'il regagnait son siège, il a trébuché et est tombé, avant d'être aidé par un officier de l'armée de l'air et deux membres de son service secret.

La chute du président, qui à 80 ans est le plus âgé de l'histoire des États-Unis, a suscité des inquiétudes parmi les spectateurs. Cet incident intervient dans un contexte où M. Biden, en campagne pour un deuxième mandat en 2024, est souvent interrogé sur son âge et son aptitude à servir. Il a déjà connu des incidents similaires, comme un trébuchement avant de monter à bord d'Air Force One et un enchevêtrement dans ses pédales de vélo lors d'une pause pour parler aux journalistes. Cependant, le médecin personnel du président a récemment affirmé que M. Biden demeurait «un homme de 80 ans en bonne santé et vigoureux, qui est apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence».

Article similaire Les USA mettent en garde Xi Jinping contre un conflit dévastateur pour la Chine Ces derniers temps, la tension est montée d'un cran en mer de Chine méridionale. Cette zone du globe très riche en ressources naturelles est revendiqué…

La chute de M. Biden rappelle d'autres incidents similaires impliquant des personnalités politiques de premier plan. Même le président Barack Obama avait trébuché en public pendant son mandat. L'incident a également été commenté par l'ancien président Donald Trump. Bien qu'il ait exprimé l'espoir que M. Biden ne soit pas blessé, il a ajouté que ce genre d'incident était à éviter, car "ce n'est pas inspirant". "Il est vraiment tombé — Eh bien, j’espère qu’il n’a pas été blessé... Tout cela est fou. Tu dois faire attention à ça... parce que tu ne veux pas que ça arrive, même si tu dois descendre une rampe sur la pointe des pieds.... S’il est tombé, c’est dommage. Nous devons juste remettre cette chose sur les rails. C’est un mauvais endroit où tomber quand vous faites, je pense que c’était l’Air Force Academy, non ? Ce n’est pas inspirant.» a déclaré Donald Trump lors d'un meeting." a déclaré Donald Trump.