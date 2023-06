Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment fait une déclaration forte concernant la contre-offensive de son pays lors d'une interview accordée au Wall Street Journal. Dans l'interview publié ce samedi, le président Zelensky a affirmé que l'Ukraine était prête à lancer sa contre-offensive et qu'il avait une conviction ferme en la victoire de son pays. Cependant, il a souligné qu'il était impossible de prévoir quand cette victoire interviendrait. Dans ses déclarations, le président Zelensky a également mis en garde contre les dangers d'une telle offensive sans un soutien accru de la part de l'Occident pour contrer les attaques aériennes russes. Il a souligné l'importance cruciale de la supériorité aérienne pour mener une contre-offensive réussie et a insisté sur le besoin urgent de recevoir davantage d'armes de défense aérienne, notamment le système de missiles sol-air américain Patriot.

Le chef d'État ukrainien a souligné le rôle essentiel des missiles Patriots dans la protection du ciel ukrainien, affirmant que cette arme permettrait de priver la Russie de sa capacité d'intimidation envers des millions de personnes. Il a donc fait appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse davantage de ce type d'armement à l'Ukraine. En prévision du sommet de l'OTAN qui se tiendra le mois prochain à Vilnius, en Lituanie, le président Zelensky a admis qu'il comprenait que son pays ne pouvait pas rejoindre l'Alliance Atlantique pendant l'offensive russe. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN en temps de guerre.

Pourquoi Trump a félicité Kim Jong-Un au milieu des critiques contre son régime? L'admission de la Corée du Nord au conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a suscité une vague de condamnations de la part…

Malgré cela, il a souligné l'importance d'un signal clair de soutien de la part de l'OTAN lors de ce sommet, en vue d'une possible adhésion future de l'Ukraine. Il a estimé qu'il serait inutile pour l'Ukraine de participer au sommet si elle ne recevait pas une reconnaissance et un soutien clairs de la part de l'OTAN. "Si nous ne sommes pas reconnus et si nous ne recevons pas un signal à Vilnius je pense qu'il est inutile que l'Ukraine participe à ce sommet", a-t-il estimé. Pour rappel, l'Ukraine a réitéré à plusieurs reprises son engagement envers l'adhésion à l'OTAN, considérant cette alliance comme un moyen de garantir sa souveraineté et de bénéficier d'une protection collective face aux menaces extérieures. Cette position a été renforcée par l'offensive russe, qui a mis en évidence la vulnérabilité de l'Ukraine face à une puissance militaire agressive.

En Février dernier, Stoltenberg freinait les ardeurs de Kiev. Au cours de son intervention, Jens Stoltenberg a indiqué que « la question actuellement, c’est de s’assurer que l’Ukraine reste une nation indépendante et souveraine et pour cela, nous devons soutenir l’Ukraine ». Récemment, Moscou mettait en garde l’OTAN contre la fourniture de chasseurs F-16. L'ambassadeur de Russie aux États-Unis avait en effet exprimé de sérieuses inquiétudes après l'annonce du soutien américain au programme de formation des pilotes ukrainiens à la maîtrise d'avions de combats F-16.

"Que se passerait-il si des avions américains décollaient d'aérodromes de l'OTAN, utilisés par des "volontaires" étrangers? Je voudrais mettre en garde les représentants de l'administration [américaine] contre des appréciations irréfléchies concernant la Crimée, notamment en ce qui concerne la "bénédiction" du régime de Kiev pour des attaques aériennes sur la péninsule. Permettez-moi de vous rappeler que nous considérons les frappes sur ce territoire comme une attaque contre n'importe quelle autre région de la Fédération de Russie. Il est important que les États-Unis soient pleinement conscients de la réponse russe" a déclaré l'officiel russe.