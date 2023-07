C'est une victoire sans précédent pour la République Démocratique du Congo (RDC) et son secteur minier. Le géant chinois CMOC a accepté de verser 2 milliards de dollars à Gécamines, son partenaire national en RDC, mettant fin à une dispute sur les royalties liées à leur entreprise minière commune. Cet accord marque un tournant significatif dans les relations entre la RDC et la Chine concernant l'exploitation des ressources minérales du pays. La discorde entre les deux entités a été longue et complexe.

Gécamines accusait le groupe chinois de dissimuler des informations sur la taille de ses réserves. Suite à cela, l'exploitation minière a été frappée d'une interdiction d'exportation entre juillet 2022 et avril 2023, ce qui a conduit à l'immobilisation de dizaines de milliers de tonnes de cuivre et de cobalt. Cet arrêt a eu des répercussions sur le marché mondial du cobalt, avec l'accumulation de ces stocks représentant 7% de la production annuelle mondiale de 2022.

Affaire Caméo Shell: 5 ans de prison ferme recquis contre une Chinoise et deux béninoises Ce mardi 18 juillet, le Ministère public de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme(Criet) a requis cinq ans de prison ferme…

Le différend survient dans le contexte plus large de la volonté de la RDC de renégocier ses contrats jugés désavantageux. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Chine fin mai pour discuter des contrats miniers chinois, en particulier. Le détail de l'accord concernant la mine Tenke Fungurume (TFM) a été divulgué mardi dernier. CMOC s'est engagé à verser à Gécamines 800 millions de dollars en paiement compensatoire et au moins 1,2 milliard de dollars de dividendes sur plusieurs années.

Cet accord offre une lueur d'espoir pour l'avenir du secteur minier de la RDC. La Gécamines aura désormais droit à 20% de la valeur totale de la sous-traitance du projet TFM et le droit d'acquérir un volume de production proportionnel à sa participation de 20% dans TFM, dans le respect des lois congolaises. Ces nouveaux accords positionnent mieux la RDC pour tirer profit de ses vastes ressources minérales. En tant que premier producteur de minerais d'Afrique et fournisseur de plus de 70% du cobalt mondial, ce pas en avant pourrait avoir un impact considérable sur l'économie du pays et le bien-être de sa population.