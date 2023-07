Les fonctionnaires russes ne sont plus autorisés à utiliser des iPhones dans le cadre de leur travail, selon une récente annonce des autorités russes. Cette décision fait suite aux préoccupations concernant la sécurité et l'espionnage de la part de la Russie. Les autorités russes estiment que les agences de renseignements américaines intensifient leurs activités d'espionnage en Russie. Après TikTok en Europe et aux États-Unis, Apple se retrouve maintenant au cœur d'accusations en Russie.

"Les responsables de la sécurité dans les ministères ont annoncé que les iPhone n'étaient plus considérés comme sûrs et qu'il fallait chercher d'autres solutions", aurait affirmé une source proche d'une agence gouvernementale au Financial Times. Le Kremlin ainsi que le Service fédéral de sécurité russe (FSB) ont déclaré que les produits Apple, tels que les iPhones et les iPads, ne devraient pas être présents dans les institutions russes ni dans les principaux ministères du pays. Cette interdiction fait suite à la découverte présumée d'un logiciel de surveillance sur plusieurs milliers d'iPhone en Russie.

Selon le FSB, ces appareils, équipés de cartes SIM russes ou enregistrés auprès des missions diplomatiques russes de l'OTAN, auraient été infectés. Ces incidents laissent supposer une collaboration entre Apple et l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) du côté américain relève le renseignement russe. Apple a fermement nié ces accusations, affirmant qu'elle n'a jamais coopéré avec aucun gouvernement pour permettre un accès à ses produits. L'entreprise a également souligné qu'elle n'a aucune intention de le faire à l'avenir.

Elle met en avant sa réputation en matière de protection de la vie privée de ses utilisateurs et soutient qu'elle offre des garanties de sécurité robustes dans tous ses appareils. Cependant, les responsables de la sécurité dans les ministères russes ont clairement indiqué que les iPhones ne sont plus considérés comme sûrs et qu'ils cherchent désormais d'autres solutions. Cette décision pose un défi majeur pour Apple, car le marché russe est important et compte de nombreux utilisateurs fidèles à la marque.

Il est intéressant de noter que cette interdiction ne s'applique qu'aux fonctionnaires russes dans le cadre de leur travail. Les citoyens ordinaires ne sont pas concernés par cette mesure et peuvent toujours utiliser les produits Apple sans restriction. A Moscou, la décision ne fait pas encore l'unanimité à en croire les propos rapportés par le Financial Times. "Tout le monde se plaint que ce n'est pas pratique et qu'il faut transporter un autre téléphone ou une autre tablette", aurait affirmé une source auprès du FT.