La Chine, en utilisant astucieusement les failles des sanctions occidentales, aurait envoyé à la Russie un important matériel militaire, incluant des drones et des équipements de protection, pour soutenir ses efforts dans l'invasion de l'Ukraine. Politico a révélé, à l'aide de preuves telles que les dossiers douaniers, que des fabricants chinois avaient expédié d'importantes quantités d'équipement militaire à destination de la Russie. Cela comprend suffisamment d'équipements de protection pour équiper de nombreuses troupes mobilisées par la Russie, ainsi que des drones capables de diriger les tirs d'artillerie et de larguer des grenades sur les forces ukrainiennes.

Parmi les autres fournitures, on trouve des viseurs thermo-optiques permettant de viser des soldats la nuit. Au total, la Russie a importé plus de 100 millions de dollars de drones de Chine depuis le début de l'année, ainsi que 225 millions de dollars de céramiques utilisées dans les gilets pare-balles, marquant une augmentation de 69 % par rapport à l'année précédente. Ces équipements sont considérés comme à double usage, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des applications civiles et militaires, ce qui permet aux autorités occidentales de trouver une excuse pour ne pas confronter la Chine sur cette question.

La Chine a systématiquement nié tout envoi de matériel militaire à la Russie depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022. Cependant, des preuves de plus en plus nombreuses ont été trouvées, notamment par l'Ukraine elle-même, qui a découvert des pièces chinoises dans les armes russes qu'elle avait capturées. Des documents de renseignement américains obtenus par le Washington Post en avril ont également montré que la Chine avait approuvé la "fourniture d'une aide létale" à la Russie et avait prévu d'envoyer du matériel militaire déguisé en équipement civil.

Cependant, les États-Unis ont affirmé ne pas avoir vu de preuves montrant que la Chine avait fourni une aide létale à la Russie. Les dossiers douaniers obtenus par Politico ont révélé que des acheteurs russes avaient passé des commandes importantes pour des gilets pare-balles et des casques fabriqués par une société chinoise appelée Shanghai H Win. Plus tôt ce mois, nous annoncions dans un précédent article que contre toute attente, la Chine annonce un renforcement des liens avec la Russie.