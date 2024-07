Maghreb : record historique pour des aéroports de cet état

Le secteur aéroportuaire marocain connaît une croissance sans précédent en 2024. Les chiffres du premier semestre, publiés par l’Office national des Aéroports (ONDA), révèlent une hausse spectaculaire du trafic passagers dans les aéroports du royaume.

Au cours des six premiers mois de l’année, plus de 15 millions de voyageurs ont transité par les infrastructures aéroportuaires marocaines, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période en 2023. Cette progression remarquable témoigne de l’attractivité croissante du Maroc comme destination touristique et hub aérien régional.

L’aéroport de Rabat-Salé se distingue particulièrement avec une hausse impressionnante de 40% de son trafic. D’autres plateformes majeures affichent également des performances notables : Agadir (+34%), Marrakech (+29%), Tétouan (+23%), Tanger (+21%) et Fès (+12%). Ces chiffres illustrent une répartition géographique équilibrée de la croissance du trafic aérien sur l’ensemble du territoire marocain.

Le trafic intérieur n’est pas en reste, avec plus de 1,5 million de passagers enregistrés, soit une progression de 22% par rapport au premier semestre 2023. Cette dynamique témoigne d’une mobilité accrue au sein du pays et d’une demande soutenue pour les liaisons aériennes domestiques.

Sur le plan international, les aéroports marocains ont accueilli près de 13,6 millions de voyageurs, marquant une hausse de 19% comparé à l’année précédente. Cette croissance est principalement portée par les marchés européens (+20%), africains (+16%) et du Moyen et Extrême Orient (+15%). Ces chiffres soulignent le positionnement stratégique du Maroc comme carrefour aérien entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

L’augmentation du trafic passagers s’accompagne d’une hausse significative des mouvements d’avions. Avec 111 783 mouvements enregistrés à fin juin, le royaume affiche une progression de 15% par rapport à 2023. L’aéroport Mohammed V de Casablanca reste le plus fréquenté, concentrant 35% du trafic, suivi de Marrakech Menara (26%) et d’Agadir Al Massira (9%).

Le fret aérien n’est pas en reste, avec une augmentation de 24% pour atteindre 46 209 tonnes au premier semestre 2024. Cette performance souligne le rôle croissant du Maroc dans les échanges commerciaux internationaux et sa capacité à attirer de nouveaux flux logistiques.