Bénin : Wadagni reçoit des émissaires d’Elon Musk

Le ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a accueilli, mardi 4 février 2025, une délégation de Starlink, entreprise affiliée à SpaceX, spécialisée dans l’Internet par satellite. Cette rencontre marque une étape stratégique dans la volonté du Bénin de renforcer sa couverture Internet et d’accélérer son développement numérique.

Les représentants de Starlink, Ben MacWilliams et Hanna Wetters, responsables du développement des marchés africains et ouest-africains, ont échangé avec les autorités béninoises sur les modalités d’intégration des services satellitaires de l’entreprise. L’un des principaux objectifs discutés est l’amélioration de la connectivité dans les zones reculées, où les infrastructures traditionnelles peinent à assurer un accès stable à Internet.

Depuis novembre 2023, Starlink est opérationnel au Bénin, offrant déjà ses services à des particuliers et entreprises. Cette nouvelle discussion entre les dirigeants béninois et les représentants de l’entreprise pourrait favoriser une intégration élargie de la technologie satellitaire dans les grands projets numériques du pays. Pour Romuald Wadagni, le développement du numérique constitue un levier essentiel pour l’avenir du Bénin : « L’inclusion numérique est une priorité pour notre pays. Nous devons saisir toutes les opportunités permettant d’accélérer notre transformation digitale et de favoriser un développement inclusif. » Si les discussions aboutissent, cette collaboration pourrait marquer un tournant décisif pour l’écosystème numérique du Bénin, renforçant sa position comme acteur incontournable de l’innovation en Afrique de l’Ouest.