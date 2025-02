Elon Musk attaque plusieurs grands groupes, voici pourquoi

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

X intensifie sa bataille juridique contre ce qu’elle qualifie de « boycott systématique illégal » de la publicité sur sa plateforme. L’entreprise, sous la direction de sa PDG Linda Yaccarino, élargit le champ de son action en justice pour pratiques anticoncurrentielles en ajoutant de nouveaux défendeurs à sa poursuite initiale. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à contrer ce que X considère comme une tentative coordonnée de nuire à ses intérêts commerciaux.

La genèse de cette bataille remonte à août 2024, lorsque X a engagé des poursuites contre la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) et la Global Alliance of Responsible Media (GARM). Le cœur de l’accusation porte sur l’organisation présumée d’un boycott publicitaire orchestré par la WFA via GARM, dans le but de forcer X à se conformer aux standards de sécurité des marques établis par l’organisation.

Publicité

L’impact du boycott et les nouveaux acteurs

Les conséquences de ces actions se sont fait sentir de manière significative sur la plateforme. Selon la plainte, 18 annonceurs membres de la GARM auraient complètement cessé leurs investissements publicitaires entre novembre et décembre 2022, tandis que d’autres auraient considérablement réduit leurs dépenses. L’expansion de la procédure judiciaire inclut désormais de nouveaux défendeurs de poids, notamment Nestlé, Abbott Laboratories, Colgate, Lego, Pinterest, Tyson Foods et Shell, comme le révèle Business Insider.

X affirme que sa base publicitaire actuelle est principalement constituée de petites et moyennes entreprises, plutôt que de membres de la GARM. Paradoxalement, alors que le boycott aurait entraîné une baisse générale des prix publicitaires sur le réseau social, la plainte souligne que les annonceurs participants se privent d’opportunités publicitaires avantageuses sur une plateforme qui, selon X, respecte et dépasse même les standards de sécurité du secteur.

Un contexte financier préoccupant

Cette bataille juridique se déroule dans un contexte particulièrement délicat pour X. Selon les informations du Wall Street Journal, Elon Musk aurait averti ses employés d’une stagnation de la croissance des utilisateurs et d’une persistance de faibles revenus publicitaires, plaçant ainsi l’entreprise dans une situation financière précaire qui pourrait compromettre son avenir à long terme.