Elon Musk propose un emploi bien rémunéré qui va vous surprendre

Apu Gomes

Cette proposition surprenante émane de Tesla, qui recrute actuellement des professionnels pour développer son robot humanoïde Optimus. L’entreprise d’Elon Musk cherche des testeurs capables de porter une combinaison de capture de mouvements et un casque de réalité virtuelle afin de perfectionner les algorithmes de déplacement de son robot.

Le travail consiste à exécuter des mouvements simples comme marcher, se pencher ou tourner, permettant à Optimus d’analyser et de reproduire des comportements humains avec précision. Ces données serviront à améliorer sa capacité à effectuer des tâches répétitives ou potentiellement dangereuses dans divers environnements industriels et domestiques.

Un défi physique et technique pour les éuqipes Tesla

Ce poste exige une condition physique exceptionnelle. Les candidats doivent supporter huit heures quotidiennes d’exercices répétitifs, tout en gérant les potentielles sensations de désorientation provoquées par le casque de réalité virtuelle. Tesla impose des critères stricts, notamment une taille proche de 1,80 m et une disponibilité pour des horaires flexibles.

Optimus représente plus qu’un simple projet robotique. Conçu pour un prix estimé à 22 000 dollars, ce robot vise à révolutionner l’interaction entre humains et machines, promettant d’éliminer les tâches ingrates tout en améliorant l’efficacité productive des entreprises. Une vision qu’Elon Musk avait depuis longtemps et qui, avec Optimus pourrait bien voir le jour dans les mois, les années à venir… Même s’il faudra probablement encore beaucoup de temps avant que la société n’accepte ce type d’engin à la maison.

L’avenir de la robotique humaine

Selon Elon Musk, cette opportunité permet aux candidats de contribuer directement à l’avenir de la robotique. En participant à l’entraînement d’Optimus, les testeurs intégreront une équipe qui redéfinit les frontières entre intelligence artificielle et interaction humaine, ouvrant la voie à une nouvelle ère technologique.