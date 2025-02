Gaz au Maghreb : baisse de la production dans ce pays selon un rapport américain

Photo Pixabay

L’Algérie fait partie des mastodontes du secteur gazier en Afrique. Le potentiel gazier du pays maghrébin est colossal. Avec le déclenchement du conflit russo-ukrainien, l’Algérie s’est positionné comme un acteur important dans l’approvisionnement de l’Europe en gaz.

Malgré ce potentiel considérable, le pays voit sa production marquer un recul notable. Selon un rapport américain récemment cité par nos confrères d’ObservAlgerie, la production de gaz algérien aurait chuté de 6,82 milliards de mètres cubes en un an, soit une diminution de 6,5 % par rapport à l’année précédente.

Le pays maghrébin s’appuie traditionnellement sur son secteur gazier comme pilier de son économie et levier d’influence sur le marché énergétique européen. Ses exportations vers des partenaires majeurs, notamment l’Italie et l’Espagne, lui confèrent une position de fournisseur stratégique. Cependant, plusieurs facteurs freinent aujourd’hui son expansion. Le ralentissement des investissements dans l’exploration et l’exploitation, des infrastructures nécessitant des modernisations et des défis liés à la gestion des ressources ont contribué à cette baisse de production.

Par ailleurs, la demande intérieure croissante, alimentée par la consommation énergétique locale, limite les volumes destinés à l’exportation. Face à ces contraintes, l’Algérie doit repenser sa politique gazière pour maintenir sa compétitivité sur le marché international. L’accélération des partenariats avec des compagnies étrangères, la modernisation des infrastructures et une meilleure gestion des réserves pourraient être des leviers déterminants.

En dépit des défis, l’Algérie conserve un potentiel considérable. Ses réserves prouvées et son rôle central dans l’approvisionnement gazier de l’Europe lui offrent encore de nombreuses opportunités. Reste à savoir si le pays saura transformer ces atouts en une stratégie durable, afin de retrouver une dynamique de croissance et sécuriser sa place sur l’échiquier énergétique mondial.