Maghreb : partenariat avec l’OPEP pour investir dans des projets de développement

Photo DR

La zone du Maghreb attire le regard de nombreux investisseurs. Il faut dire que cette région de l’Afrique regorge d’immenses potentialités, notamment énergétiques. Les pays maghrébins ne cessent d’enclencher des mécanismes ambitieux pour tirer profits de leur potentiel énergétique.

La Mauritanie va jouer un rôle important dans le paysage énergétique international à moyen et long terme. En effet, d’importantes réserves d’hydrocarbures ont été découverts dans le pays. De l’avis de divers experts, ces découvertes vont littéralement propulser l’économie mauritanienne dans une autre dimension.

Publicité

Vu les perspectives alléchantes qui pointent à l’horizon, la Mauritanie veut s’appuyer sur des partenaires de premier choix pour booster son développement. La Mauritanie affiche des ambitions claires en matière de développement durable, misant sur des secteurs clés pour renforcer sa croissance économique et améliorer les conditions de vie de sa population.

Dans cette dynamique, le pays vient de franchir une étape décisive en signant un accord de partenariat avec le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OPEC Fund), prévoyant un financement de 120 millions $ pour la période 2025-2027. Ce partenariat stratégique vise à catalyser des projets essentiels, notamment dans l’énergie, l’eau, la sécurité alimentaire et les infrastructures. Le choix de la Mauritanie de s’associer au Fonds OPEP n’est pas anodin. Ce dernier dispose d’une solide expérience dans le financement de projets structurants à travers le monde, notamment dans les pays en développement.

Ce partenariat est perçu comme un levier pour attirer d’autres investisseurs et partenaires internationaux, rassurés par l’engagement d’une institution multilatérale de renom. Selon des responsables mauritaniens, cet accord permettra non seulement de financer des projets, mais aussi de bénéficier d’une expertise technique pour optimiser la mise en œuvre des initiatives. L’ambition de la Mauritanie est claire : construire une économie plus résiliente, capable de répondre aux besoins de sa population tout en respectant les impératifs environnementaux. La diversification des partenaires et des sources de financement s’inscrit dans cette vision de long terme.