Maghreb: une célèbre marque veut renforcer son approvisionnement dans ce pays

Les entreprises mondiales de la grande distribution sont constamment à la recherche de solutions d’approvisionnement qui allient qualité et compétitivité des prix. Dans un contexte géopolitique marqué par l’incertitude avec le retour de Donald Trump, des inquiétudes naissent dans plusieurs régions du monde. Face à la menace de nouveaux droits de douane, une enseigne internationale de premier plan, H&M, envisage déjà des ajustements stratégiques pour sécuriser ses chaînes d’approvisionnement.

L’enseigne suédoise H&M, spécialisée dans la mode à bas coût, explore activement de nouvelles options pour diversifier ses sources d’approvisionnement. Cette démarche intervient dans un climat de tensions commerciales accrues, alimentées par les déclarations du président américain Donald Trump, qui envisage d’imposer des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations en provenance d’Europe. Pour anticiper ces éventualités, H&M étudie la possibilité de renforcer sa présence au Maroc, ainsi qu’en Égypte et en Turquie, afin de mieux desservir le marché européen.

Adam Karlsson, directeur financier de H&M, a récemment expliqué que la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement. Selon lui, la régionalisation de ces chaînes est devenue une priorité, non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour améliorer la réactivité face aux demandes des clients. « Nous devons créer une chaîne d’approvisionnement plus régionalisée, à la fois pour des raisons géopolitiques et pour soutenir la réactivité et l’offre client », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à Reuters.

La menace de droits de douane américains sur les importations européennes pousse également H&M à envisager des alternatives pour le marché américain. L’enseigne explore ainsi des opportunités en Amérique centrale, une région stratégique pour approvisionner les États-Unis et le Brésil. Cette diversification géographique permettrait à H&M de réduire sa dépendance à l’égard de fournisseurs situés dans des zones soumises à des tensions commerciales.

Donald Trump, connu pour sa politique protectionniste, a déjà imposé des tarifs douaniers élevés sur les échanges avec des pays comme le Mexique, le Canada et la Chine, faisant passer les droits de douane de 10 % à 25 %. Si l’Europe devient la prochaine cible de ces mesures, H&M devra adapter sa stratégie tarifaire pour maintenir sa compétitivité. « Si les tarifs douaniers augmentent pour tout le monde, il faudra adopter une position relative sur les prix », a souligné Karlsson.

En parallèle, H&M mise sur la diversification de ses fournisseurs pour limiter les risques liés aux barrières commerciales. Le Maroc, avec sa proximité géographique avec l’Europe et ses coûts de production compétitifs, apparaît comme une option attractive. Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large des entreprises à rechercher des solutions flexibles et résilientes face aux incertitudes économiques et politiques.