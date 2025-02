Maghreb: une mega-usine de production de lait en cours de test

Le lait occupe une place stratégique dans l’alimentation quotidienne et dans les politiques d’approvisionnement, certains pays favorisant la production locale pour réduire leur dépendance aux importations tout en assurant une qualité nutritionnelle accessible. Source essentielle de protéines et de nutriments, ce produit alimente des stratégies visant à maîtriser les fluctuations des marchés internationaux et à stabiliser les coûts pour les consommateurs. L’enjeu consiste à garantir une distribution continue et à répondre aux besoins croissants tout en limitant l’impact des variations des marchés extérieurs.

Des investissements et une capacité de production significative

La nouvelle installation de Rouïba, implantée dans la zone industrielle d’Alger et couvrant plus de quatre hectares, illustre un investissement notable dans le secteur laitier. Conçue pour produire 1,4 million de litres par jour – répartis entre lait pasteurisé subventionné et lait UHT pouvant se conserver jusqu’à trois mois – l’usine a été réalisée en quatorze mois sous la supervision des autorités compétentes. Ce projet vise à renforcer l’approvisionnement régional et à accroître la production annuelle du groupe industriel des productions laitières, dont l’activité atteindra bientôt 2,6 milliards de litres répartis sur seize unités à travers le pays.

Une infrastructure moderne pour la distribution du lait

L’équipement mis en place dans l’usine de Rouïba repose sur des technologies récentes, garantissant une production conforme aux normes de qualité exigées par les responsables du secteur. Dès le lancement des essais, le dispositif a permis d’établir un flux constant de lait vers les wilayas du centre, notamment lors de périodes de forte demande telles que le mois de Ramadhan. À l’instar d’une centrale de distribution dans une ville en expansion, cette installation coordonne le flux de produits afin de prévenir toute rupture d’approvisionnement, tout en préparant la généralisation progressive de la production de lait à prix plafonné dans divers points de vente, y compris au sein des laiteries privées.

Vers de nouvelles perspectives pour l’agriculture nationale

Au-delà de l’amélioration immédiate de l’approvisionnement en lait, ce projet ouvre la voie à de nouvelles initiatives destinées à accroître la contribution du secteur agricole au produit intérieur brut. Des entretiens avec des investisseurs locaux et étrangers sont en cours, visant à développer des projets stratégiques pour diversifier et renforcer l’activité agricole. Par ailleurs, l’investissement d’environ cinq milliards de dinars algériens réalisés sur fonds propres traduit l’engagement du groupe à moderniser ses infrastructures et à offrir des produits laitiers de qualité à des prix compétitifs, dans le but de répondre aux exigences d’une sécurité alimentaire maîtrisée.

Cette opération constitue une démarche structurée pour assurer une offre continue de lait sur le marché national, en combinant des investissements technologiques et des stratégies de distribution adaptées. En garantissant un flux régulier de produits et en encourageant le développement de projets complémentaires, l’initiative de Rouïba représente un pas concret vers une meilleure maîtrise des approvisionnements, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour le secteur agricole et pour l’ensemble des consommateurs.