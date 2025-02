Maghreb: voici le 50e pays le plus influent du monde

Casablanca - Maroc (Ph. Expedia)

Le pouvoir d’influencer les rapports internationaux repose souvent sur la capacité d’un pays à mobiliser ses atouts culturels, éducatifs et institutionnels. La diplomatie, les échanges commerciaux et la communication se révèlent essentiels pour améliorer l’image et renforcer la position sur la scène mondiale. Un indice reposant sur plus de 170 000 réponses recueillies à travers plus d’une centaine de marchés internationaux permet d’apprécier cette influence à travers 55 critères mesurant divers domaines, tels que la science, l’éducation, la gouvernance ou encore la communication.

Un indice au service de la diplomatie

Le Global Soft Power Index, élaboré par le cabinet britannique Brand Finance, classe 193 États membres de l’ONU selon leur capacité à attirer et à persuader plutôt qu’à contraindre. Dans cette édition 2025, le Maroc se positionne au 50e rang mondial, consolidant ainsi sa place de leader au sein du Maghreb et confirmant sa présence parmi les pays influents du continent africain. Le classement, qui place les États-Unis en tête, suivis de la Chine, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Allemagne, démontre combien l’art de l’influence se base sur des indicateurs concrets et multiples.

Des performances notables dans des domaines clés

La montée en puissance du Maroc se distingue notamment dans le secteur de la science et de l’éducation, avec une progression de onze positions, et dans celui des personnes et des valeurs, domaine axé sur la tolérance, l’inclusivité et la générosité, qui a gagné six places. Les améliorations enregistrées dans les secteurs des médias, de la communication et de la gouvernance, avec deux positions chacune, illustrent la diversification et la cohérence des efforts déployés pour renforcer l’attrait international du Royaume. À l’image d’un chef d’orchestre harmonisant divers instruments, ces performances témoignent d’une stratégie globale visant à optimiser chaque levier de pouvoir doux afin d’influencer positivement les perceptions à l’étranger.

Vers une reconnaissance accrue sur la scène internationale

Le classement souligne l’importance de disposer d’atouts multiples et complémentaires pour favoriser des relations internationales avantageuses. Le positionnement du Maroc pourrait se traduire par une reconnaissance renforcée dans les échanges culturels et économiques, facilitant ainsi des partenariats et des coopérations dans divers secteurs. En mettant en lumière des performances sectorielles solides, ce résultat offre des perspectives de développement et de rayonnement qui, de manière concrète, profitent aux relations diplomatiques et commerciales du Royaume. Ce constat, tout en restant ancré dans une évaluation précise des indicateurs de soft power, permet de comprendre comment une stratégie structurée et diversifiée contribue à améliorer l’influence d’un pays sur la scène mondiale.

Face aux défis internationaux et à la concurrence accrue, l’ascension du Maroc dans ce classement révèle une dynamique positive qui, en mobilisant des atouts culturels, éducatifs et institutionnels, pourrait servir de levier pour renforcer ses positions dans les rapports internationaux. Ce positionnement rappelle que la force d’un pays ne se mesure pas uniquement à ses ressources économiques ou militaires, mais également à sa capacité à séduire et à fédérer autour de valeurs partagées.