Tourisme au Maghreb : plus de 100 milliards récoltés par ce pays

Le Maghreb représente depuis des décennies une destination touristique majeure, particulièrement en Afrique du Nord. Cette région, riche de son patrimoine historique millénaire et de sa diversité culturelle, attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Le tourisme constitue un pilier économique crucial pour les pays maghrébins, générant des emplois directs et indirects, stimulant le développement des infrastructures et favorisant les échanges culturels. La Tunisie, l’Algérie et le Maroc ont historiquement misé sur ce secteur pour diversifier leurs économies, avec des stratégies nationales ambitieuses visant à renforcer leur attractivité touristique.

Une performance économique remarquable

Le Maroc vient de franchir un cap historique dans son industrie touristique avec des recettes atteignant 112,5 milliards de dirhams en 2024. Cette réussite reflète une croissance significative de 7,5% par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 7,81 milliards de dirhams. La balance des voyages témoigne également d’une santé économique robuste, affichant un excédent de 83,1 milliards de dirhams, en progression de 2,9%. Cette performance exceptionnelle survient malgré une hausse notable des dépenses voyages, qui ont atteint 29,36 milliards de dirhams, représentant une augmentation de 22,9% sur un an.

Formation et emploi : les clés du succès

Le secteur touristique marocain se distingue par sa capacité à créer des emplois, comptabilisant actuellement 827.000 postes, dont 25.000 nouveaux emplois générés en une seule année. Cette dynamique positive résulte d’une stratégie gouvernementale proactive, marquée par le déploiement d’un plan d’urgence de 2 milliards de dirhams et l’élaboration d’une feuille de route novatrice dotée d’un budget conséquent de 6,1 milliards de dirhams. L’accent mis sur la formation professionnelle illustre cette volonté de développement, avec le lancement de 14 nouvelles filières de formation en 2024, couplé à une collaboration étroite avec l’OFPPT pour améliorer l’offre éducative dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie.

Innovation et perspectives d’avenir

Le programme « Kafaa » marque une étape supplémentaire dans la modernisation du secteur touristique marocain. Cette initiative témoigne de la volonté du pays de maintenir sa position d’acteur majeur du tourisme africain, reconnue par l’ONU tourisme. Le succès du modèle marocain repose sur une approche globale combinant investissements stratégiques, formation professionnelle et adaptation continue aux évolutions du marché touristique mondial. Les résultats économiques exceptionnels de 2024 confirment l’efficacité de cette stratégie et positionnent le Maroc comme une référence dans le développement touristique régional.