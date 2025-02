Trump : un milliardaire lui donne de précieux conseils

© REPORTERS

Depuis des décennies, les conseils de Warren Buffett sont scrutés par les investisseurs du monde entier. Cette fois, c’est directement au président Donald Trump que le « sage d’Omaha » distille sa sagesse dans sa lettre annuelle aux actionnaires. Puisant dans soixante années d’expérience à la tête d’un conglomérat tentaculaire, Buffett livre des recommandations précises sur la gestion des finances publiques et la responsabilité gouvernementale. Une intervention remarquée qui mêle expertise financière et considérations sociales.

La voix de la sagesse financière

À 94 ans, Warren Buffett reste une référence incontournable de la finance mondiale. Sa philosophie d’investissement prudente et sa vision à long terme ont transformé une modeste entreprise textile en un empire diversifié. Ce talent pour les affaires, qui lui a permis d’accumuler une des plus grandes fortunes de la planète, donne un poids particulier aux conseils qu’il adresse aujourd’hui à Donald Trump dans sa lettre annuelle aux actionnaires.

Publicité

Une leçon de gestion responsable

« Dépensez avec sagesse et prenez soin des plus démunis« , tel est le message central que le PDG de Berkshire Hathaway adresse au président américain. Cette recommandation s’accompagne d’un appel à la vigilance concernant la stabilité monétaire du pays. Le milliardaire appuie ses conseils sur des résultats probants : en 2024, son conglomérat a versé 26,8 milliards de dollars au Trésor américain – un record absolu, dépassant même les contributions des géants de la Silicon Valley. Ces performances exceptionnelles illustrent qu’une gestion avisée peut conjuguer succès commercial et responsabilité sociale.

L’héritage d’un empire en mutation

Tandis que Berkshire Hathaway consolide sa présence internationale avec des investissements massifs au Japon – 13,8 milliards de dollars engagés sur six ans pour une valorisation actuelle de 23,5 milliards – l’entreprise prépare sa succession. Greg Abel, successeur désigné de Buffett, héritera d’une trésorerie impressionnante de 334,2 milliards de dollars, soit un doublement en un an. Cette évolution intervient dans un contexte contrasté où 53% des 189 filiales du groupe ont enregistré un repli de leurs bénéfices, compensé par la performance des activités d’assurance et des placements à court terme. Un bilan qui témoigne de la pertinence des principes de gestion défendus par Buffett auprès de Trump.