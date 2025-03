Armement au Maghreb: un système indien qui attire

Depuis ces dernières années, le Maroc a considérablement accéléré sa modernisation militaire en réponse aux tensions régionales, notamment avec l’Algérie voisine, et face aux défis sécuritaires croissants dans la zone sahélo-saharienne. Cette dynamique s’est traduite par d’importantes acquisitions d’équipements modernes comprenant des systèmes d’artillerie avancés, des véhicules blindés, des avions de combat F-16 améliorés et des systèmes de défense aérienne. Les autorités marocaines ont également renforcé leurs liens stratégiques avec plusieurs partenaires internationaux, notamment les États-Unis, la France et Israël, tout en diversifiant leurs fournisseurs pour réduire leur dépendance à l’égard des partenaires traditionnels.

Une technologie indienne prometteuse

Le Maroc témoigne aujourd’hui d’un intérêt marqué pour le missile sol-air Akash-NG, un système de défense aérienne développé par la Defence Research and Development Organisation (DRDO) indienne. Ce système sophistiqué, fabriqué par Bharat Dynamics Limited (BDL) et Bharat Electronics (BEL), présente des capacités opérationnelles remarquables, notamment l’interception de cibles aériennes rapides et manœuvrantes à des distances dépassant 70 kilomètres.

Publicité

La proposition indienne va au-delà d’une simple vente d’équipement militaire. New Delhi offre au Maroc un transfert de technologie permettant la production locale de certains composants du système. Cette approche collaborative pourrait transformer la relation bilatérale en matière de défense entre les deux nations.

Une stratégie d’autonomisation industrielle

L’opportunité d’intégrer le missile Akash-NG à l’arsenal marocain représente une étape significative dans la stratégie du royaume chérifien visant à renforcer son industrie de défense nationale. Ce projet s’aligne parfaitement avec l’ambition marocaine de développer une base industrielle militaire autonome, capable non seulement d’entretenir les équipements acquis mais également de produire certains systèmes localement.

Le partenariat avec l’Inde marque une évolution dans l’approche marocaine des acquisitions militaires, privilégiant désormais les accords incluant des transferts de savoir-faire et de technologie. Cette orientation pourrait favoriser l’émergence d’une expertise locale et contribuer à la création d’emplois qualifiés dans le secteur de la défense au Maroc.

Pour Rabat, cette coopération avec l’industrie indienne représente également une diversification stratégique de ses partenariats, réduisant sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs occidentaux traditionnels, tout en bénéficiant de technologies performantes à des coûts potentiellement plus compétitifs.