Automobile au Maghreb: un leader chinois s’annonce

Great Wall (Modèle Wey Coffee 01). Photo : DR

L’industrie automobile algérienne connaît une mutation significative avec l’intérêt croissant de plusieurs constructeurs étrangers. Après l’arrivée de groupes comme JAC, Chery, Geely, BAIC et Jetour, un nouvel acteur chinois vient s’ajouter à cette dynamique : Great Wall Motors. Le constructeur, déjà présent sur le marché algérien depuis plus de deux décennies, affiche désormais des ambitions industrielles renforcées.

Le ministre de l’Industrie a récemment reçu les représentants de Great Wall Motors pour discuter des modalités de mise en œuvre du projet. Cette rencontre a permis d’aborder les cadres juridiques et les mécanismes nécessaires au lancement des activités de production. La délégation chinoise comprenait des responsables internationaux de Great Wall ainsi que leur représentant en Algérie, Omar Rebrab du groupe Cevital, déjà impliqué dans la distribution de plusieurs marques chinoises.

Publicité

Le projet présenté se veut intégré et ne se limite pas à l’assemblage de véhicules. Il englobe la fabrication de pièces détachées, la mise en place d’un centre de recherche et développement, ainsi que la création d’un centre technique de certification. Ces infrastructures visent à stimuler la production locale, réduire les coûts et contribuer au développement économique de l’Algérie. Cependant, certains détails restent encore flous, notamment en ce qui concerne l’ampleur des investissements, le site d’implantation de l’usine et les modèles qui seront fabriqués sur place.

Great Wall Motors a souligné que cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique de coopération entre l’Algérie et la Chine. Le constructeur ambitionne de proposer des véhicules adaptés au marché algérien, notamment avec un modèle hybride (HEV) qui combine un moteur thermique et une batterie rechargeable en roulant. Ce choix technologique s’aligne avec les objectifs de développement durable et de modernisation de l’industrie automobile locale.

Avec plus de 25 ans d’expérience en Algérie, Great Wall Motors bénéficie d’une certaine légitimité sur le marché. Son retour avec un projet industriel, après plusieurs années d’absence, témoigne de la volonté de s’impliquer durablement dans la production locale. Déjà titulaire d’un agrément pour l’importation de véhicules neufs, le groupe prévoit de commercialiser une gamme variée, incluant des SUV et des pick-up. Certains modèles comme le Haval Jullion, le Tank 300 ou encore le pick-up Poer Wingle sont en phase d’homologation en prévision de leur mise sur le marché.

Cette nouvelle implantation confirme la place croissante des constructeurs chinois en Algérie et reflète les ambitions du pays en matière d’industrialisation du secteur automobile. En favorisant la production locale et en intégrant des équipementiers internationaux, Great Wall Motors entend jouer un rôle clé dans cette transformation.