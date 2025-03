Bénin : La Personne responsable des Marchés Publics de la mairie de Bohicon suspendue

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a suspendu Djossou Comlan Roger, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la commune de Bohicon, rapporte Fraternité FM. Cette décision survient suite à de graves manquements aux règles de transparence et de professionnalisme dans les procédures de passation des marchés publics.

La suspension fait suite à une plainte de l’entreprise SODJINOU MAHOUNA et FILS, dont l’offre avait été rejetée lors d’un projet de reconstruction et de réfection d’infrastructures dans la commune. L’entreprise avait alerté l’ARMP sur des irrégularités présumées dans la procédure, compromettant la transparence et l’équité du processus.

Malgré les signaux d’alerte, Djossou Comlan Roger aurait poursuivi la procédure de passation des marchés sans attendre l’analyse de l’ARMP, enfreignant ainsi les règles établies, selon Fraternité FM. Cette attitude pourrait entraîner des sanctions disciplinaires supplémentaires.