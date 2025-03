Elon Musk accueille son 14è enfant

ImageSpace/Sipa USA/SIPA

Elon Musk ne cache pas son engagement en faveur de la natalité. Convaincu que le déclin démographique représente un risque majeur pour l’avenir de la civilisation, le patron de Tesla et SpaceX a plusieurs fois exprimé son souhait de contribuer activement à l’augmentation du taux de naissance. Fidèle à cette conviction, il vient d’accueillir son 14e enfant.

Vendredi 28 février, Shivon Zilis, cadre au sein d’une des entreprises d’Elon Musk, a partagé une nouvelle inattendue sur X (anciennement Twitter). Après avoir célébré le premier anniversaire de leur fille Arcadia, elle a révélé la naissance de leur quatrième enfant, un garçon prénommé Seldon Lycurgus. Bien que la date exacte de sa naissance n’ait pas été précisée, cette annonce marque une nouvelle étape dans la vie déjà bien remplie du milliardaire. Un message sobre d’Elon Musk, un simple cœur en réponse à la publication, a suffi à officialiser la nouvelle.

La relation entre Elon Musk et Shivon Zilis a donné naissance à plusieurs enfants. En 2021, ils ont accueilli des jumeaux, Strider et Azure, nés grâce à une fécondation in vitro (FIV). Trois ans plus tard, en février 2024, Arcadia venait agrandir la famille avant l’arrivée récente de Seldon Lycurgus.

Cette naissance s’ajoute à une fratrie déjà nombreuse. Le parcours parental d’Elon Musk a commencé en 2002 avec Justine Wilson, mère de son premier enfant, Nevada Alexander, tragiquement décédé à l’âge de 10 semaines. Le couple a ensuite eu des jumeaux, Griffin et Vivian (née Xavier), en 2004, suivis de triplés, Kai, Saxon et Damian, en 2006. Par ailleurs, d’autres enfants issus de sa relation avec la chanteuse Grimes et d’autres partenaires viennent compléter ce cercle familial élargi.

Attaché à sa vision d’une humanité prospère et résolument tournée vers l’avenir, Elon Musk continue ainsi de s’impliquer personnellement dans la croissance démographique qu’il considère essentielle. Si cette nouvelle naissance témoigne une fois de plus de son engagement, elle rappelle aussi que, pour lui, la famille et l’innovation peuvent aller de pair.