Elon Musk: la mère de 3 de ses enfants fait des révélations

Shivon Zilis, cadre supérieure chez Neuralink et mère de trois des treize enfants d’Elon Musk, affirme que ce dernier n’est pas motivé par l’argent malgré sa fortune colossale. Selon elle, depuis leur première rencontre, Musk s’est toujours concentré sur des projets ayant « une pertinence existentielle pour l’humanité » plutôt que sur le profit.

Cette vision altruiste, qu’elle qualifie de « rare et rafraîchissante », reflète l’éthique personnelle du milliardaire à travers ses diverses entreprises comme SpaceX, Neuralink et X. La relation professionnelle entre Zilis et Musk s’est construite autour d’une passion commune pour l’intelligence artificielle et les interfaces cerveau-ordinateur.

Une famille fondée sur l’excellence génétique

Leur relation personnelle est restée discrète jusqu’en 2022, lorsque la naissance de leurs jumeaux, Strider et Azure, a été révélée publiquement. Un troisième enfant est né en 2024. Zilis a confié qu’elle envisageait initialement un donneur anonyme avant que Musk ne propose d’être lui-même le donneur, expliquant qu’il « souhaite vraiment que les personnes intelligentes aient des enfants » et qu’elle ne pouvait imaginer de meilleurs gènes pour sa progéniture.

Zilis s’est imposée comme l’une des plus ferventes défenseuses de Musk face aux critiques. Lors de la controverse sur les mesures de confinement pendant la pandémie de COVID-19, elle a souligné n’avoir « jamais rencontré quelqu’un qui endure autant de souffrance personnelle pour lutter en faveur d’un avenir inspirant pour l’humanité », démontrant son admiration profonde pour l’entrepreneur.

La richesse au service d’une vision

Ses récents commentaires sur X réaffirment sa conviction que Musk n’est pas un simple milliardaire cherchant à accroître sa fortune, mais un visionnaire dévoué à l’avenir de l’humanité. Une vision partagée par Musk, qui fait de la lutte contre la décroissance démographique, l’un de ses principaux combats, quand bien même beaucoup trouvent qu’il a tendance à exagérer.