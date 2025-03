Elon Musk: un nouveau coup dur venu du Canada, voici pourquoi

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Depuis janvier 2025, la double casquette d’Elon Musk comme PDG de Tesla et conseiller dans l’administration Trump a déclenché une série de répercussions négatives pour le constructeur automobile. La marque fait face à des actes de vandalisme répétés aux États-Unis et à l’international, avec des attaques impliquant cocktails Molotov, graffitis et même des tirs contre des concessionnaires et stations de recharge. Ces incidents, survenus notamment à Las Vegas, au Colorado et en Oregon, ont entraîné des arrestations dans plusieurs États américains, tandis que des dégradations similaires ont été signalées en Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande.

Tesla exclu du salon automobile de Vancouver

Un nouveau revers vient frapper Tesla au Canada: le constructeur a été écarté du salon de l’automobile de Vancouver qui démarre ce mercredi. Les organisateurs du Vancouver International Auto Show justifient cette décision par des « préoccupations de sécurité », précisant que Tesla « a eu de multiples occasions de se retirer de lui-même » avant cette exclusion. Leur priorité demeure « la sécurité des participants, visiteurs et membres du personnel » de l’événement.

Tensions politiques et conséquences commerciales

Cette décision intervient dans un climat de tensions diplomatiques croissantes entre le Canada et l’administration Trump, marqué par l’instauration de nouveaux droits de douane et des déclarations provocatrices de la part des États-Unis. L’engagement politique d’Elon Musk auprès du président américain suscite de nombreuses interrogations parmi les observateurs économiques. Ces derniers s’inquiètent particulièrement de l’équilibre entre l’indépendance économique de Tesla et les implications d’une collaboration étroite avec le gouvernement américain, notamment concernant les politiques industrielles et environnementales. Cette situation complexifie la perception des stratégies futures de l’entreprise, même si les opérations quotidiennes ne semblent pas immédiatement affectées.

Face à la multiplication des actes hostiles contre ses installations, Tesla a annoncé son intention de poursuivre en justice les auteurs de ces dégradations, tandis que certaines autorités traitent ces incidents comme relevant potentiellement du terrorisme intérieur.