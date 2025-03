Hydrogène vert au Maghreb : l’Allemagne se positionne

Photo DR

L’hydrogène vert, obtenu par électrolyse de l’eau à partir d’énergies renouvelables, occupe une place de choix dans la transformation énergétique actuelle. Ce vecteur permet de réduire les émissions de CO₂ tout en offrant une alternative pour alimenter des secteurs industriels difficiles à électrifier. Sa production contribue à diversifier les sources d’énergie et à renforcer la sécurité énergétique. La mise en œuvre de solutions basées sur l’hydrogène vert est considérée comme une étape importante vers une économie moins dépendante des énergies fossiles.

Partenariat stratégique et transfert de compétences

En février 2024, l’Algérie et l’Allemagne ont officialisé leur volonté de collaborer en signant une déclaration d’intention visant la création d’une Task force bilatérale sur l’hydrogène. Ce dispositif doit permettre de développer l’expertise technique et institutionnelle en matière d’énergies renouvelables. Le projet TaqatHy, soutenu par une enveloppe de 12 millions de dollars, illustre cette démarche en renforçant les compétences locales dans le domaine de l’hydrogène vert. Par ailleurs, l’ambassadeur allemand a exprimé le soutien de son pays aux initiatives algériennes, reconnaissant ainsi le potentiel énergétique du territoire.

Projets d’infrastructures et développement régional

Le projet SoutH2 Corridor propose la réalisation d’un gazoduc transméditerranéen destiné à acheminer l’hydrogène vert produit en Algérie vers l’Italie et l’Allemagne, en transitant par la Tunisie. Pour accélérer cette initiative, le ministère de l’Énergie et des Mines algérien et la société allemande pour la coopération internationale (GIZ) ont signé, en octobre 2023, un accord de partenariat. Cette opération vise à favoriser le transfert de technologie et à soutenir le développement des infrastructures nécessaires pour exploiter les ressources naturelles du Maghreb en vue de la production d’énergies propres.

Les initiatives conjointes des deux pays mettent en avant une approche axée sur le développement des compétences et des infrastructures, en s’appuyant sur les atouts naturels et techniques de l’Algérie. Ce partenariat pourrait jouer un rôle déterminant dans la structuration d’un paysage énergétique régional orienté vers des solutions respectueuses de l’environnement.