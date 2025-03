Lancement de la lettre de voiture électronique au Bénin : Un grand pas pour le suivi des marchandises

Photo : Présidence du Bénin

Le mardi 18 mars 2025, à Cotonou, l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) a officiellement lancé la Lettre de Voiture Électronique, module 2 du système électronique de gestion du Fret communément appelé Sygfr. Une plateforme digitale qui permet à l’ANaTT d’octroyer la délivrance des autorisations et cartes de transports en ligne et de faciliter l’émission des lettres de voiture électronique pour tout Fret en provenance du Port Autonome de Cotonou et autres centres générateurs de Fret situés sur le territoire béninois.

Dans un souci constant de professionnaliser le métier de transporteur au Bénin, l’ANaTT avec l’appui de Enabel soutenu par l’Union européenne a procédé à la mise en place du Sygfr, un outil par excellence pour atteindre les objectifs de fluidification, de traçabilité du transport des marchandises en République du Bénin. Hervé Corbel, responsable du projet Enabel Bénin, a indiqué que le lancement de la Lettre de Voiture Électronique vise à formaliser le secteur du fret terrestre au Bénin. Et pour le chef de coopération à la délégation de l’Union européenne au Bénin, Joël Neubert, cette cérémonie de lancement marque un tournant très décisif dans la modernisation du secteur des transports terrestres. El Hadj Oumarou, coordonnateur du Bureau de Gestion du Fret Terrestre du Cameroun, a exprimé sa fierté face aux progrès réalisés par le Bénin dans ce domaine. Il a salué cette initiative en mettant en avant les avantages qu’elle pourrait offrir aux transporteurs et aux bailleurs de fret, notamment au Port de Cotonou, un hub stratégique pour les échanges commerciaux en Afrique. Il a saisi cette occasion pour annoncer la création d’une Alliance Africaine des Organismes de Gestion de Fret Terrestre, afin de renforcer la connectivité et la collaboration entre les pays africains.

Après avoir présenté le bilan des réformes entreprises depuis 2021 pour la professionnalisation et la modernisation du secteur des transports terrestres, le directeur général de l’ANaTT, Richard Dada, a laissé entendre que le lancement de l’émission de la Lettre de Voiture Électronique vient renforcer la marche du Bénin sur le chemin de la modernisation du secteur des transports terrestres. Il a annoncé des séances qui vont permettre à tous les acteurs de s’approprier ce nouvel outil qui conduira le Bénin à la Lettre de Voiture Électronique internationale. Le directeur général de l’ANaTT a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction quant à l’effectivité du lancement de la Lettre de Voiture Électronique. Selon lui, ces réformes ont permis de moderniser le secteur et de garantir un service de meilleure qualité aux acteurs du fret.

« Le Sygfr est un outil par excellence pour atteindre les objectifs de fluidification, de traçabilité du transport des marchandises », a souligné Djamal Gbian Tabé qui a rassuré de la disponibilité du ministre José Tonato et de tout le gouvernement pour accompagner la mise en œuvre efficace de cet outil par lequel le Bénin s’affirme comme un modèle dans la gestion du fret et ouvre la voie à une gestion plus transparente, efficace et sécurisée des marchandises.