Le Parcours Historique du Bénin en 2019 lors de la Coupe d’Afrique des Nations

Photo Unsplash

En 2019, le Bénin a marqué l’histoire du football africain en atteignant les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Égypte. Ce parcours inédit a suscité une immense fierté nationale et a démontré le potentiel des Écureuils sur la scène continentale.​ Dans cette revue, nous vous faisons revivre ce parcours exceptionnel du 11 béninois lors de la CAN Égypte 2019.

Les Éliminatoires de la CAN 2019

Le Bénin a été placé dans le groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, aux côtés de l’Algérie, de la Gambie et du Togo. Les Écureuils, désormais guépards, ont terminé à la deuxième place du groupe, avec un bilan de trois victoires, un match nul et deux défaites, totalisant 10 points. Leur qualification a été scellée à la dernière journée des éliminatoires après leur victoire face au Togo dans les instants ultimes. Cette performance leur a permis de se qualifier pour la phase finale de la compétition.

Publicité

Pour les amateurs de football, ces retrouvailles footballistiques du peuple africain contituent une réelle occasion pour parier et gagner très gros. Avec le codepromo1XBET, vous obtenez un bonus de 230 % jusqu’à 325 000 XOF sur votre premier dépôt pour les paris sportifs ou bonus exclusif pour le casino de 1950 € + 150TG. Inscrivez-vous maintenant, pariez si vous aimez les paris sportifs ou jouer les jeux en ligne !

La Phase de Groupes de la CAN Égypte 2019

Lors de la phase de groupes de la CAN 2019, le Bénin a été intégré au groupe F, en compagnie du Cameroun, du Ghana et de la Guinée-Bissau. Les Écureuils ont réalisé trois matchs nuls consécutifs : 2-2 contre le Ghana, 0-0 face à la Guinée-Bissau et 0-0 contre le Cameroun. Ces résultats leur ont permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l’une des meilleures troisièmes équipes. ​

L’Exploit en Huitièmes de Finale

Le Bénin a réalisé une performance sans précédent en atteignant les quarts de finale de la CAN pour la première fois sans avoir remporté un seul match. Contre le Maroc, les écureuils, réduits à dix avant de s’imposer aux tirs au but (1-1, 4 t. A. B. à 1), ont résisté malgré une nette domination adverse.

Les lions de L’Atlas monopolisaient les possessions et multipliaient les offensives. Hakimi pensait ouvrir le but avant la pause, mais son but est devenu invalide pour une position de hors-jeu douteuse. Les Béninois, pour leur part, ont misé sur leur rigueur défensive et stoppé les phases. Un choix payant, car Adilehou a marqué le premier but du coin (0-1, 52ᵉ) contre le cours du match.

Publicité

L’égalisation marocaine est intervenue après une perte de balle d’Adeoti, exploitée par Boussoufa et complétée par En-Nesyri (1-1, 75ᵉ). Ziyech a raté un penalty décisif dans le temps additionnel.

Réduit à dix en prolongation après l’exclusion d’Adenon, les béninois ont tenu bon jusqu’aux tirs au but. Boufal a envoyé son essai hors du cadre, tandis qu’Allagbé a arrêté celui d’En-Nesyri et a offert au Bénin une qualification historique.

Le Quart de Finale Face au Sénégal

L’aventure du Bénin en phase finale de la CAN 2019 s’est achevée en quarts de finale face au Sénégal, le 10 juillet au Caire. Si l’élimination a laissé un goût amer, les joueurs ont exprimé leur fierté et se projettent déjà vers l’avenir.

En témoigne la déclaration de Steve Mounié qui a affiché des sentiments de fierté : « Le match pouvait basculer dans un sens comme dans l’autre. On a été éliminés par le Sénégal qui a une très belle équipe. On est déjà très fiers d’être arrivés en quarts de finale. On a marqué l’histoire du football béninois. On n’était jamais arrivé à ce stade de la compétition. Donc, on peut repartir d’Égypte la tête haute. »

Son coéquipier Olivier Verdon partage cet avis, mais souligne aussi que l’équipe espérait poursuivre son épopée. Malgré l’élimination, le colosse défenseur béninois a retenu surtout la fierté collective.

De son côté, Mickaël Poté s’est projeté sur la suite : « Les choses ne font que commencer. On est en train de créer quelque chose. On ne va pas s’arrêter là. Il faut se servir des réussites et des défaites pour avancer. »

L’Impact National et International

Le parcours du Bénin lors de la CAN 2019 a eu un impact significatif sur le plan national et international. Les performances des Écureuils ont renforcé l’unité nationale et ont suscité un engouement sans précédent pour le football au Bénin. Sur la scène internationale, le Bénin a gagné en reconnaissance, prouvant sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Perspectives d’Avenir

Fort de cette expérience, le Bénin a abordé les compétitions suivantes avec une confiance renouvelée, même si elle a manqué l’édition de la CAN ainsi que de la coupe du monde qui ont suivi son expérience égyptienne.

Les fondations posées en 2019 servent de tremplin au développement du football béninois dans le but de réaliser des performances encore plus remarquables dans les années à venir.​ En témoigne l’admirable qualification des désormais Guépards à la CAN Maroc 2025 qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.