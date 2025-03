Maghreb: un groupe chinois dans l’automobile dévoile son projet industriel

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

L’industrie automobile en Algérie suscite l’intérêt croissant des groupes internationaux, illustrant la dynamique économique du Maghreb dans le secteur manufacturier. Parmi les récents développements, un constructeur chinois de premier plan dévoile ses ambitions pour le marché algérien, témoignant de l’attractivité du pays en matière d’investissements industriels.

Le ministre de l’Industrie, Sifi Gherib, a reçu une délégation de Great Wall Motors (GWM), un des plus importants constructeurs automobiles chinois. Lors de cette rencontre, la société a présenté les contours d’un projet de fabrication qu’elle envisage de mettre en place en Algérie, en partenariat avec un acteur local. Ce projet s’inscrit dans une approche intégrée qui va au-delà de l’assemblage de véhicules.

En effet, GWM prévoit non seulement la fabrication de voitures sous différentes marques, dont Haval, Tank et Poer, mais également le développement d’une industrie de pièces détachées sur le territoire algérien. En complément, l’entreprise ambitionne d’implanter un centre de recherche et développement, ainsi qu’un centre technique dédié à la certification et à l’accréditation des véhicules produits localement.

Les discussions entre le ministre et la délégation chinoise ont porté sur les mécanismes à mettre en place pour concrétiser ce projet, ainsi que sur les cadres réglementaires qui en détermineront la faisabilité. Le gouvernement algérien, soucieux d’attirer des investissements structurants, semble encourager cette initiative qui pourrait renforcer le tissu industriel du pays et contribuer à la création d’emplois spécialisés dans le secteur automobile.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large d’industrialisation du pays et reflète l’intérêt des entreprises chinoises pour le Maghreb en tant que hub stratégique. En se positionnant en Algérie, GWM entend non seulement conquérir un marché local en expansion mais aussi s’appuyer sur le pays comme base pour d’éventuelles exportations régionales.