Maghreb : virage stratégique pour le secteur portuaire d’un pays

Photo d'illustration (Associated Press)

Les ports jouent un rôle clé dans l’économie d’un pays en tant que carrefours stratégiques pour le commerce international. En facilitant l’importation et l’exportation de marchandises, ils constituent une source essentielle de revenus et un levier de croissance. Dans cette dynamique, un pays du Maghreb a récemment mis en place une feuille de route visant à optimiser la gestion de ses infrastructures portuaires. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de modernisation et d’amélioration de la compétitivité du secteur.

Lors d’une visite à l’Entreprise portuaire d’Oran (EPO), le PDG du groupe des services portuaires «Serport», M. Harkati Mohamed Karim Eddine, a présenté un plan structurant aligné sur les directives présidentielles. Ce programme repose sur plusieurs axes majeurs destinés à dynamiser le fonctionnement des ports et à en maximiser l’efficacité. L’une des mesures phares concerne la mise en place d’un fonctionnement continu 24h/24, permettant d’accélérer le traitement des marchandises et de réduire le temps d’immobilisation des navires.

L’amélioration des infrastructures portuaires figure également au cœur de cette feuille de route. Des travaux de modernisation des quais et des zones de stockage sont prévus, accompagnés d’opérations régulières de dragage pour garantir un accès optimal aux navires de différentes capacités. L’acquisition d’équipements de manutention modernes vise à fluidifier les opérations de chargement et de déchargement, renforçant ainsi la productivité globale des installations portuaires.

Au-delà des aspects matériels, un volet important est consacré au renforcement des compétences des employés. Un programme de formation continue a été lancé afin d’adapter les ressources humaines aux exigences d’un secteur en constante évolution. Parallèlement, l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion portuaire constitue un levier stratégique pour améliorer l’efficacité des opérations. La numérisation des processus administratifs et logistiques devrait permettre de limiter les délais de traitement et d’optimiser la coordination entre les différents acteurs impliqués.

En outre, le projet prévoit une extension des capacités d’accueil des ports. L’objectif est de positionner le pays comme un hub logistique régional, en particulier pour les échanges avec les nations du Sahel et du Sahara. Cette ambition repose sur une meilleure coordination entre les services portuaires, les douanes et les autres organismes de contrôle. Un mois après l’adoption du nouveau système de travail en continu, des résultats encourageants ont déjà été observés, notamment une réduction significative du temps de transit des marchandises.