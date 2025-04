Afrique : ce milliardaire américain lourdement sanctionné

Mark Zuckerberg (Wallpapers.com)

Depuis plusieurs années, Meta, le géant américain des réseaux sociaux dirigé par Mark Zuckerberg, voit son modèle économique scruté et contesté par de nombreuses autorités gouvernementales. En Europe, aux États-Unis et en Australie, les régulateurs ont multiplié les avertissements et sanctions à son encontre, notamment pour ses pratiques en matière de traitement des données personnelles. L’entreprise a déjà été confrontée à des amendes colossales, des restrictions sur ses activités publicitaires et des injonctions à modifier ses règles de fonctionnement. Ce climat de défiance gagne désormais d’autres régions du monde, où des pays cherchent eux aussi à mieux protéger leurs citoyens contre ce qu’ils considèrent comme des abus de pouvoir numérique.

Une amende record au Nigeria

La pression sur Meta s’est accentuée en Afrique, avec une décision sans appel de la justice nigériane. Le Tribunal de la concurrence et de la protection des consommateurs a confirmé l’amende de 220 millions de dollars infligée à l’entreprise pour de nombreuses violations de données personnelles. Contestée par Meta depuis l’année dernière, la sanction a été jugée pleinement justifiée par les autorités locales. Selon Ondaje Ijagwu, porte-parole de l’organisme de régulation, aucune irrégularité n’a entaché la procédure ayant conduit à cette pénalité. À travers cette décision, le Nigeria montre sa volonté de faire respecter ses lois face aux mastodontes technologiques étrangers, même face à l’un des groupes les plus influents du monde numérique.

Une facture qui dépasse l’amende principale

En plus des 220 millions de dollars à régler avant la fin du mois de juin, Meta devra également s’acquitter de 35 000 dollars supplémentaires. Cette somme vise à couvrir les frais d’enquête engagés par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC) au cours de l’instruction du dossier. Ce montant, bien que marginal au regard de la sanction principale, souligne une approche de plus en plus systématique des autorités africaines : non seulement imposer des pénalités pour les infractions constatées, mais aussi réclamer des compensations pour les ressources mobilisées lors des investigations. Une démarche comparable à celle observée dans plusieurs pays occidentaux, où la facture totale pour les entreprises fautives comprend souvent les coûts opérationnels des agences publiques impliquées.

Une tendance mondiale qui atteint le continent africain

Le cas nigérian s’inscrit dans une série d’actions engagées dans différentes juridictions contre Meta. Cette fois-ci, il ne s’agit pas seulement de critiques politiques ou d’injonctions techniques, mais d’une véritable mise à l’épreuve financière. L’amende infligée à Meta au Nigeria pourrait encourager d’autres pays africains à examiner de près les pratiques des grandes entreprises du numérique opérant sur leur territoire. À mesure que les enjeux autour de la souveraineté numérique prennent de l’ampleur, les gouvernements cherchent à réaffirmer leur autorité face aux plateformes transnationales, à l’image de ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe.

En repoussant l’appel de Meta et en confirmant la lourde sanction, la justice nigériane envoie un signal clair : la protection des données personnelles devient un enjeu central pour les économies émergentes. Pour Meta, ce nouvel épisode renforce la complexité de ses opérations internationales, alors que l’entreprise tente de réconcilier croissance mondiale et respect des législations locales de plus en plus strictes.