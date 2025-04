Elon Musk : une de ses compagnies explose les records

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Neuralink, la société d’implants cérébraux fondée par Elon Musk, prévoit de réaliser une levée de fonds significative d’environ 500 millions de dollars américains. Selon les informations révélées mercredi par l’agence Bloomberg, cette opération pourrait valoriser l’entreprise à 9 milliards de dollars américains, marquant une augmentation considérable par rapport à sa précédente valorisation.

D’après une source confidentielle citée par Bloomberg, Neuralink a déjà entamé des discussions préliminaires avec plusieurs investisseurs potentiels. Dirigée par Jared Birchall, qui gère également les placements de la famille Musk et occupe des postes dans d’autres entreprises du milliardaire, Neuralink était précédemment valorisée à 3,5 milliards de dollars américains en novembre 2023, selon les données de PitchBook.

Publicité

Une technologie révolutionnaire pour l’interface cerveau-machine

Neuralink se positionne comme l’une des entreprises pionnières dans le développement de dispositifs permettant le contrôle direct d’ordinateurs et d’appareils électroniques par le cerveau. Ces technologies visent principalement à aider les personnes paralysées ou atteintes de maladies neurodégénératives. Au-delà de ces applications médicales, Elon Musk a également exprimé l’ambition d’utiliser ces implants pour améliorer les capacités humaines normales.

La croissance de Neuralink s’inscrit dans une tendance plus large de valorisation exponentielle des entreprises privées d’Elon Musk. SpaceX a ainsi atteint une valeur estimée à environ 350 milliards de dollars américains en décembre dernier, tandis que sa société d’intelligence artificielle xAI a récemment été valorisée à 80 milliards de dollars américains suite à sa fusion avec X (anciennement Twitter).

L’empire grandissant du milliardaire

Cette nouvelle opération financière viendrait renforcer l’empire technologique d’Elon Musk, actuellement l’homme le plus riche de la planète avec une fortune dépassant les 300 milliards de dollars américains. De quoi lui donner un peu d’air après des résultats Telsa particulièrement décevants et surtout, d’innombrables critiques, à cause notamment de sa participation au gouvernement Trump.