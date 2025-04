Maghreb: un autre constructeur automobile chinois manifeste son intérêt

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

L’intérêt pour le marché algérien de l’automobile ne faiblit pas. Plusieurs constructeurs internationaux, en particulier chinois, intensifient leurs démarches pour s’ancrer durablement dans le pays. Après Chery, Geely, Great Wall ou encore BAIC, d’autres marques telles que Jetour ou JAC multiplient les initiatives, en particulier dans la wilaya de Batna. Ce regain d’intérêt s’inscrit dans un contexte où l’Algérie cherche à relancer son industrie automobile à travers des partenariats industriels, des transferts de technologies et un recours accru aux compétences locales. C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’annonce d’un nouveau projet porté par le constructeur chinois Sokon.

Présente depuis plusieurs années sur le marché algérien via l’importation de véhicules neufs, la marque – filiale du groupe Dong Feng Motors – envisage désormais un ancrage industriel. Une délégation de Sokon a récemment effectué une visite officielle à Batna, dans la commune de Zana El Beida, pour discuter de l’implantation d’une usine de montage. Les discussions, menées avec les autorités locales, ont porté sur un projet qui débuterait avec le montage en SKD de véhicules utilitaires et de transport de personnes. Ce démarrage devrait s’accompagner d’un transfert de savoir-faire et d’un programme de formation destiné aux ressources humaines locales.

Le projet prévoit la création de 450 emplois directs à son lancement, chiffre qui devrait tripler une fois la phase CKD – montage complet – amorcée. S’il reste encore plusieurs étapes administratives à franchir, notamment l’obtention de l’agrément, la volonté des autorités locales de faciliter la mise en œuvre du projet est manifeste. Le wali de Batna a en effet exprimé son soutien et demandé aux directions régionales de mobiliser les moyens nécessaires pour lever les éventuels obstacles.

Ce nouvel intérêt de Sokon pour Batna s’inscrit dans un contexte plus large de reconfiguration industrielle de la région. Plusieurs unités y sont en cours de redéploiement. L’ex-usine Gloviz, ancien site d’assemblage de véhicules Kia, fait partie des infrastructures en voie de reconversion. Récemment intégrée au patrimoine de Fondal, une filiale du groupe public Imetal, elle devrait accueillir l’unité de production de Jetour, un autre constructeur chinois avec lequel un protocole d’accord a été signé. Ce partenariat, fruit du dernier forum algéro-chinois, prévoit un investissement de plus de 105 millions de dollars et une capacité annuelle de 270 000 véhicules.

Par ailleurs, une seconde infrastructure, ex-site de Global Motors Industrie (spécialisée dans l’assemblage de bus et camions Hyundai), est également disponible, accentuant la volonté des autorités de faire de Batna un hub stratégique pour l’automobile. Cette ambition est soutenue par un travail de fond engagé avec les centres de formation professionnelle et l’université locale, afin de préparer les futurs techniciens et ingénieurs du secteur.

Avec l’arrivée annoncée de Sokon, Batna pourrait renforcer son statut naissant de pôle industriel automobile, à la croisée d’un plan de relance économique national et d’une stratégie d’ouverture à l’investissement étranger.