IA : ce pays arabe passe devant les USA avec un partenariat clé

L’intelligence artificielle, longtemps cantonnée aux laboratoires de recherche et aux projets expérimentaux, a pris ces dernières années une place centrale dans les stratégies technologiques des États. De la cybersécurité à l’éducation, en passant par la santé ou la défense, elle redéfinit les priorités nationales. Les géants du numérique, qu’ils soient américains, chinois ou européens, se livrent une compétition féroce pour garder la main sur ce levier stratégique. Au cœur de cette dynamique, certains pays parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas des Émirats arabes unis, qui viennent de franchir une étape symbolique en devançant les États-Unis sur un point crucial de l’accès aux technologies d’OpenAI.

Un accès sans précédent à ChatGPT Plus

Les Émirats arabes unis deviennent le premier pays à généraliser l’utilisation d’une version avancée de ChatGPT, habituellement réservée aux abonnés payants. Grâce à un partenariat exclusif avec OpenAI, tous les citoyens pourront utiliser gratuitement la version enrichie du célèbre assistant conversationnel, équipée de GPT-4o. Ce modèle offre des capacités élargies comme la compréhension d’images, l’interaction vocale et des échanges plus fluides, utiles pour coder, rédiger ou apprendre. Cette accessibilité sans restriction marque un contraste net avec la situation aux États-Unis, où l’accès complet à cet outil reste conditionné à un abonnement.

Cette décision vise à intégrer l’IA dans le quotidien des habitants tout en encourageant son appropriation par différents secteurs professionnels. En rendant cette technologie omniprésente, les Émirats espèrent accélérer la formation d’une main-d’œuvre locale apte à utiliser et développer des solutions basées sur l’intelligence artificielle.

Une infrastructure locale au service de la souveraineté numérique

L’accord inclut également la création à Abu Dhabi d’un centre de données dédié à l’intelligence artificielle, baptisé Stargate UAE. Ce site de grande envergure, construit en partenariat avec OpenAI, permettra d’héberger localement les ressources nécessaires au fonctionnement des outils déployés. Ce choix d’internaliser les infrastructures reflète une volonté de mieux contrôler les flux de données, de garantir leur conformité avec les normes locales et d’adapter les systèmes aux spécificités culturelles et linguistiques du pays.

Contrairement à une approche unique appliquée à tous les marchés, le partenariat vise à concevoir des outils alignés avec les besoins réels des utilisateurs émiratis. Le système pourra évoluer en tenant compte des contraintes réglementaires locales et des usages spécifiques, favorisant ainsi une adoption plus efficace.

Une stratégie nationale assumée pour peser dans l’innovation mondiale

En misant sur une diffusion large des technologies d’IA et sur des infrastructures adaptées, les Émirats arabes unis veulent renforcer leur influence dans un secteur devenu prioritaire à l’échelle mondiale. Cette approche offensive vise autant à former une nouvelle génération de professionnels qu’à attirer les talents et les entreprises du numérique. Elle s’inscrit dans une politique plus large de diversification économique et de montée en compétence.

Alors que de nombreux pays débattent encore des modalités d’accès ou de régulation de l’intelligence artificielle, les Émirats tranchent avec une politique claire : faciliter l’usage, investir dans les fondations technologiques et garder la maîtrise de leurs données. Une manière directe de bousculer les équilibres établis dans un domaine où l’avance technologique peut rapidement se transformer en avantage stratégique.