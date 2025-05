Infrastructures routières : Le Bénin prépare un bond en avant avec le soutien de l’Uemoa

Photo de kimi lee sur Unsplash

Le Bénin s’engage résolument dans la modernisation de son réseau routier. Le comité national de suivi pour la réalisation des études de trois projets routiers majeurs a été officiellement installé le mardi 27 mai 2025 à Cotonou. Ces travaux ambitieux, s’inscrivant dans le cadre du programme d’action du gouvernement (Pag 2021-2026), bénéficieront d’un financement substantiel de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa).

Le comité nouvellement mis en place supervisera les études pour trois axes routiers stratégiques à savoir Djougou-N’Dali (127 km), Allada-Bohicon (75 km), Aplahoué-Abomey-Bohicon-Covè-Kpédékpo-Kétou-Illara (146 km)

Publicité

Ces initiatives visent à renforcer le réseau communautaire de l’Uemoa, améliorant ainsi la connectivité non seulement à l’intérieur du Bénin, mais aussi avec ses voisins (Togo, Nigéria) et les pays de l’hinterland comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Djamal Gbian Tabé, directeur adjoint de cabinet du ministère du cadre de vie et des transports, a souligné l’importance de ces projets : « Ces projets permettront de réduire les durées de parcours, les coûts de transport et de renforcer le rôle du Bénin comme pays de transit ».

La réalisation des études a été confiée à la société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT SA), en vertu d’une convention signée avec le gouvernement béninois et l’Uemoa le 29 août 2023. Cette convention englobe six volets essentiels, allant des études techniques à la communication, en passant par le renforcement des capacités et le suivi.

Les études se dérouleront en trois phases : préliminaires, avant-projets sommaires et d’impact, puis avant-projets détaillés incluant les dossiers d’appel d’offres. Le comité national de suivi assurera la coordination et sera appuyé par les directeurs départementaux et les autorités locales. Le lancement des travaux d’étude est prévu pour le 09 juin 2025 pour une durée de huit mois. Tabé Gbian a insisté sur la rigueur nécessaire des examens pour éviter les coûts supplémentaires. Avec cette initiative, le Bénin réaffirme son engagement à bâtir des infrastructures modernes pour l’intégration régionale et le développement économique.