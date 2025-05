Maghreb : une compagnie aérienne privilégie cette destination qu’à l’Espagne

Photo de Alexander Schimmeck sur Unsplash

Le Maroc ne cesse de renforcer sa position sur la carte mondiale du tourisme. Alors que certains pays européens comme l’Espagne doivent faire face à des tensions dans leur secteur aérien, le royaume chérifien, lui, attire de plus en plus les regards et les avions.

C’est ainsi que la compagnie low-cost Ryanair, géant du ciel européen, a choisi de fermer plusieurs routes en Espagne, notamment à cause des hausses de taxes imposées par Aena, le gestionnaire des aéroports espagnols. En parallèle, la même compagnie a ouvert de nouvelles liaisons vers le Maroc, notamment vers Dakhla, dans le sud du pays.

Ce changement de cap reflète le fait que le Maroc gagne en attractivité, même face à des destinations historiques du tourisme méditerranéen. Parmi les nouvelles destinations visées par Ryanair, Dakhla symbolise une ambition de faire du sud marocain une zone touristique majeure. Même si le taux d’occupation reste encore modeste est réel. Dakhla, entre désert et océan, dispose de paysages uniques et d’infrastructures qui se développent rapidement.

Le gouvernement marocain mise sur cette région pour diversifier son offre et attirer un public en quête d’authenticité et de nature. Le recentrage de Ryanair vers le Maroc n’est pas anodin. En réduisant ses dessertes espagnoles tout en augmentant ses vols vers le royaume, la compagnie irlandaise répond à des logiques économiques, mais aussi à une dynamique de marché. Le Maroc propose une fiscalité plus souple, des incitations à l’investissement aérien, et un environnement touristique en pleine croissance. En s’adaptant aux besoins des compagnies low-cost, le pays attire naturellement davantage de liaisons internationales.

Ce lien renforcé avec le ciel européen permet aussi de démocratiser l’accès au Maroc pour des millions de voyageurs. Le Maroc a su, ces dernières années, investir dans des infrastructures solides : aéroports modernisés, routes améliorées, partenariats avec de grandes compagnies aériennes. Mais au-delà des chiffres, c’est une vision cohérente qui se dessine. En favorisant un tourisme réparti sur tout le territoire et en renforçant sa présence dans les marchés internationaux, le pays affirme sa volonté de devenir un acteur incontournable du tourisme mondial.