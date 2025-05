Maghreb : une entreprise obtient un marché important en Afrique de l’Ouest

Photo d'illustration : DR

Le groupe marocain Tanger Med, reconnu pour avoir érigé l’un des plus grands complexes portuaires d’Afrique, franchit une nouvelle étape en s’implantant en Afrique de l’Ouest. Sa filiale Tanger Med Engineering vient de signer un partenariat stratégique avec le Libéria pour moderniser les terminaux de Monrovia et de Buchanan. Cette expansion s’appuie sur une solide expérience en ingénierie portuaire, acquise au fil des années grâce à des projets menés au Maroc et à l’international. Le modèle développé par Tanger Med repose sur une articulation maîtrisée entre infrastructures, logistique intelligente et services intégrés, qui a permis au port marocain de devenir un maillon central des échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Fort de cette expertise, Tanger Med Engineering est aujourd’hui perçue comme une plateforme technique capable d’accompagner des transformations complexes. L’entreprise ne se limite pas à la conception d’infrastructures, mais accompagne également la mise en œuvre de solutions numériques et écologiques adaptées aux besoins spécifiques de chaque partenaire.

Le Libéria engage une refonte complète de ses ports

Le projet libérien vise à transformer en profondeur les capacités logistiques et portuaires du pays. Il ne s’agit pas simplement de réhabiliter les structures existantes, mais de réimaginer l’ensemble du système d’échanges maritimes. Six axes prioritaires ont été définis : rénovation des terminaux à conteneurs, modernisation des quais, réfection des entrepôts, intégration de solutions énergétiques durables, introduction de plateformes logistiques connectées et renforcement des systèmes de sécurité. L’objectif affiché est clair : faire des ports de Monrovia et de Buchanan des infrastructures alignées sur les normes internationales en matière de traitement des marchandises et de fluidité des opérations.

Ce partenariat engageant marque un changement d’échelle pour la logistique libérienne, dans un contexte où les goulets d’étranglement portuaires ralentissent les importations, alourdissent les coûts et entravent la compétitivité des entreprises locales. L’arrivée de Tanger Med Engineering donne un coup d’accélérateur à une volonté ancienne de moderniser les points d’entrée maritime du pays, souvent décrits comme vétustes ou inadaptés aux exigences actuelles.

Enjeux économiques et souveraineté logistique

Au-delà des considérations techniques, le projet comporte une dimension stratégique pour le Libéria. Améliorer l’efficacité des ports signifie réduire les délais de transit, optimiser les chaînes d’approvisionnement, et renforcer la capacité d’attraction de nouveaux investisseurs. Cette modernisation est présentée comme un levier pour créer des emplois stables, consolider les recettes douanières, et limiter la dépendance logistique envers des pays voisins.

Le contrat signé avec Tanger Med Engineering s’inscrit ainsi dans un effort délibéré de repositionnement économique. Il reflète une prise de conscience politique : la maîtrise des infrastructures portuaires n’est plus perçue comme un simple impératif technique, mais comme un élément structurant de la souveraineté économique. L’intervention marocaine, en tant qu’acteur africain disposant d’un savoir-faire éprouvé, illustre une dynamique de coopération Sud-Sud portée par des logiques de performance plus que d’assistance.

Ce projet pourrait également devenir une référence pour d’autres États de la région confrontés à des défis similaires, et qui cherchent à s’appuyer sur des partenaires du continent pour impulser leur transformation logistique. En s’impliquant directement dans la modernisation des ports libériens, Tanger Med ne se contente pas d’exporter un modèle : il participe activement à la reconfiguration des flux commerciaux en Afrique de l’Ouest.