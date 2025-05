Mines au Maghreb : la Turquie se rapproche de ce pays

Photo d'illustration d'une mine (DR)

L’Algérie est depuis longtemps considérée comme l’un des piliers énergétiques de la région maghrébine. Ses gisements d’hydrocarbures, principalement situés dans le Sahara, alimentent non seulement son économie nationale, mais renforcent également sa position stratégique auprès de ses partenaires internationaux. À côté du pétrole et du gaz, le pays dispose également d’un sous-sol riche en ressources minières : fer, phosphate, zinc, or et terres rares figurent parmi les nombreuses richesses encore sous-exploitées. Ce potentiel attire de plus en plus d’acteurs étrangers cherchant à diversifier leurs approvisionnements en matières premières. L’Algérie, qui ambitionne de faire de ses ressources un levier de transformation économique, cherche donc à établir des partenariats solides, notamment avec des pays disposant d’une expertise industrielle et technologique. La Turquie multiplie donc ses gestes d’ouverture vers Alger.

Un partenaire turc en quête de consolidation

La Turquie confirme son intérêt croissant pour l’Algérie en activant des canaux diplomatiques ciblés. Récemment, le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacır, a pris l’initiative de contacter son homologue algérien, le ministre de l’Énergie Mohamed Arkab, dans le but de faire progresser les discussions sur la coopération bilatérale. Ce contact, bien que formel dans sa forme, marque une intensification des échanges autour de secteurs jugés stratégiques par les deux pays : l’énergie, les mines, et les énergies renouvelables.

Au cœur des discussions, l’objectif est clair : identifier des domaines d’investissement conjoint dans des secteurs porteurs, en misant sur le potentiel algérien et l’expertise industrielle turque. Cette dynamique ne se limite pas à des intentions générales. Elle répond à une logique de complémentarité, où l’un apporte la ressource, et l’autre, la capacité à l’exploiter de manière efficiente et structurée.

Mines et nouvelles énergies : un axe d’intérêts partagés

Ce rapprochement intervient à un moment où les deux pays cherchent à tirer parti de leurs atouts respectifs. L’Algérie, riche en matières premières mais en quête de valorisation industrielle, peut y trouver une opportunité pour développer ses capacités de transformation locale, notamment dans le domaine minier. Pour la Turquie, en revanche, le partenariat avec Alger s’inscrit dans une démarche de sécurisation de ses approvisionnements et d’élargissement de sa présence dans le monde arabe et africain.

Les énergies renouvelables, elles aussi évoquées dans cet échange de haut niveau, pourraient offrir un autre point d’ancrage à la coopération. Si l’exploitation minière est un chantier immédiat, le développement de technologies vertes ouvre un horizon plus large, allant du solaire à la fabrication de composants pour batteries, secteurs où la Turquie affiche déjà des ambitions affirmées.

En exprimant leur volonté d’avancer sur ces chantiers communs, les deux ministres ont esquissé les contours d’une relation qui va au-delà de la simple complémentarité économique. Il s’agit d’un dialogue stratégique, dans lequel les mines ne sont pas un sujet isolé, mais un levier parmi d’autres pour faire émerger une coopération multidimensionnelle.

Une dynamique régionale à surveiller

Dans un Maghreb où les intérêts des puissances économiques s’entrecroisent, la Turquie se positionne avec méthode. Le choix de l’Algérie, en tant que partenaire énergétique et minier, n’est pas anodin : c’est un signal d’ancrage, mais aussi de projection. En consolidant ses liens avec Alger, Ankara cherche à poser des jalons solides dans une région en mutation.

Pour l’Algérie, cette main tendue représente une chance d’attirer des investissements ciblés, en phase avec ses priorités de diversification économique et de valorisation locale de ses ressources naturelles.