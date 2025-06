Armement au Maghreb : ce pays renforce ses capacités aériennes

À travers l’histoire militaire contemporaine, la supériorité aérienne a souvent été le facteur décisif dans l’issue des conflits. Maîtriser le ciel, c’est dominer l’espace de manœuvre, prévenir les frappes ennemies, et garantir la projection rapide des forces au sol. Des États-Unis à la Chine, en passant par la France ou Israël, la puissance d’une armée se mesure aussi par la technologie et la préparation de ses forces aériennes. L’Algérie, acteur militaire majeur en Afrique, intensifie ses efforts pour moderniser ses capacités aériennes, dans une démarche qui reflète des ambitions clairement assumées : dissuasion, autonomie opérationnelle et consolidation de sa stature régionale.

Une transformation technologique silencieuse

L’armée de l’air algérienne vient de franchir un cap décisif. Sans tambour ni clairon, elle s’est dotée d’une nouvelle génération d’avions de combat. Les appareils récemment intégrés à sa flotte appartiennent aux 4e et 5e générations, ce qui traduit une montée en gamme significative. Ces avions ne sont pas de simples vecteurs aériens : ils représentent des plateformes hautement technologiques, capables de remplir des missions complexes en environnement hostile. Le général-major Zoubir Ghouila l’a affirmé lors de la revue de l’ANP organisée ce mois-ci. Si le type précis des aéronefs n’a pas été officiellement révélé, leur classification suggère des capacités avancées en furtivité, en guerre électronique, en surveillance et en frappe de précision.

Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des avions à un arsenal. Le général-major Zoubir Ghouila, commandant des forces aériennes, affirme que ces acquisitions répondent à une logique globale de renforcement stratégique. Ces appareils apportent une dissuasion crédible, comparable à une pièce maîtresse sur un échiquier militaire : capable d’agir seule, mais redoutable par les combinaisons qu’elle autorise. En modernisant ainsi sa flotte, l’Algérie veut s’assurer que son armée de l’air puisse répondre efficacement à tout type de menace régionale.

Formation, préparation et culture du combat

Acquérir des équipements de pointe n’a de sens que si ceux qui les utilisent sont préparés à les exploiter au maximum de leurs capacités. C’est pourquoi, parallèlement à l’achat de ces avions, l’Algérie a engagé un vaste chantier de formation et de perfectionnement de son personnel aérien. Pilotes, ingénieurs, techniciens et opérateurs sont soumis à un entraînement rigoureux, intégrant les réalités de la guerre moderne et les spécificités des nouveaux systèmes embarqués.

Le commandement des forces aériennes mise sur une montée en compétence globale, qui ne se limite pas au pilotage mais englobe également la stratégie de combat. Cela permet à l’Algérie d’envisager l’emploi de ses moyens aériens dans des scénarios à haute intensité, avec une autonomie de décision et d’action croissante. Une telle posture vise autant à renforcer la souveraineté opérationnelle qu’à projeter une image de puissance stable au sein du Maghreb.

Une armée qui muscle son bras aérien

Au-delà de la technique et de la formation, c’est toute une doctrine de défense qui semble évoluer. L’armée algérienne, traditionnellement tournée vers la défense territoriale, affine aujourd’hui ses moyens de projection et de frappe à longue portée. Cela change la nature même de sa posture stratégique. L’accent mis sur la composante aérienne révèle une volonté de s’adapter aux nouvelles formes de conflictualité, où la rapidité d’intervention et la précision des frappes deviennent centrales.

Cette transformation ne se fait pas en réaction à une menace immédiate, mais dans une logique de renforcement graduel et méthodique des capacités. Elle s’inscrit aussi dans un environnement régional en mutation, marqué par la recomposition des équilibres de puissance, les tensions persistantes au Sahel, et l’évolution rapide des doctrines militaires dans plusieurs pays voisins.