Bénin : Un ex-fonctionnaire de la présidence risque gros devant la Criet

Un ancien responsable financier de la présidence béninoise fait face à de lourdes accusations dans une affaire de mauvaise gestion présumée de marchés publics. Devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le ministère public a requis sept ans de prison ferme à son encontre.

Dans ce dossier, l’ex-délégué financier est jugé aux côtés de son frère. Tous deux sont poursuivis pour abus de fonctions, complicité et blanchiment de capitaux. Selon le média Banouto qui a rapporté l’information, le parquet estime que les faits sont établis et a proposé une peine de cinq ans de prison contre le co-accusé. Il a aussi demandé que les deux prévenus soient condamnés à une amende de 10 millions de francs CFA chacun.

Des accusations liées à la passation de marchés

Selon le ministère public, l’ancien délégué aurait activement participé à la mise en place de mécanismes permettant de favoriser certains prestataires lors des procédures d’attribution de marchés. Il est accusé d’avoir fourni des informations confidentielles aux soumissionnaires et de leur avoir facilité l’obtention de contrats publics, certains ayant été exécutés par des proches, notamment son frère. Les réquisitions pointent également l’implication du prévenu dans le choix stratégique de certaines personnes aux postes clés des services chargés des marchés publics. Des documents officiels retrouvés à son domicile lors des perquisitions viennent, selon le parquet, étayer les accusations.

Des soupçons de blanchiment de fonds

Le ministère public affirme par ailleurs que les revenus issus de ces opérations ont été réinjectés dans des activités personnelles, en dehors de tout cadre légal, constituant ainsi un cas de blanchiment de capitaux. Les avocats des mis en cause ont plaidé non coupables. Ils estiment que le dossier manque de preuves directes et évoquent une responsabilité partagée, affirmant que leur client est injustement ciblé dans une affaire plus vaste. L’un d’eux a parlé d’un déséquilibre de forces dans la procédure. La Cour a annoncé que son verdict sera rendu le 7 juillet 2025.