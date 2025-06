Prolonger son temps aux toilettes : Un risque pour votre bien-être

Photo : Pixabay

La santé est l’un des biens les plus précieux que chaque individu recherche et préserve tout au long de sa vie. Parfois, des gestes apparemment anodins peuvent pourtant avoir un impact significatif sur notre bien-être. Parmi ces gestes, un acte quotidien, souvent considéré comme une simple pause : le temps passé aux toilettes. Bien qu’il puisse être perçu comme une occasion de détente, ce moment pourrait, dans certaines conditions, nuire à notre santé.

Les risques liés à l’utilisation des smartphones aux toilettes

Récemment, une étude a mis en lumière l’impact de notre comportement aux toilettes, en particulier lorsque nous restons assis pendant trop longtemps. Avec l’avènement de l’ère numérique, l’utilisation des smartphones en toilettant est devenue un geste courant, mais cette habitude comporte des risques pour la santé. Le corps médical, notamment des spécialistes en gastro-entérologie, alerte sur le fait que scroller, répondre à des messages ou naviguer sur les réseaux sociaux pendant de longues périodes aux toilettes peut entraîner des conséquences inattendues. Les données sont alarmantes : une étude lors du congrès Digestive Diseases Week en Californie a révélé que 93 % des personnes interrogées utilisaient leur téléphone aux toilettes, et parmi elles, une grande majorité restait assise plus de six minutes.

L’impact sur les hémorroïdes

L’exposition prolongée à cette position assise, surtout lorsqu’on est absorbé par notre écran, exerce une pression importante sur les vaisseaux sanguins du rectum. Ces veines, sensibles et fragiles, subissent une tension excessive qui peut entraîner des douleurs aiguës, connues sous le nom d’hémorroïdes. Bien que la mécanique de ce phénomène ne soit pas entièrement comprise, des recherches, notamment une étude italienne de 2019, ont démontré une corrélation entre la durée du passage aux toilettes et la gravité des hémorroïdes. Selon les médecins, sans problèmes digestifs, le temps recommandé aux toilettes ne devrait pas dépasser cinq minutes. Au-delà, les risques pour la santé augmentent, et ce, à cause de l’augmentation de la pression sur cette zone du corps.

Prévenir les problèmes de santé

Pour préserver votre santé, il est donc conseillé de limiter le temps passé assis sur la cuvette des toilettes, de préférence en évitant les distractions telles que les smartphones, et en se concentrant uniquement sur l’objectif de cette pause physiologique. Adopter des habitudes plus équilibrées pourrait prévenir les désagréments de santé, tout en évitant des problèmes plus graves à long terme.